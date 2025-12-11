Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Violència trenAccident N-IIPel·lícula El BulliPescadorsPlans cap de setmana
instagramlinkedin

Successos

Mor una dona en un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure

La víctima era la conductora del turisme

Els serveis d’emergències treballant al punt de l’accident a l’N-II a Biure.

Els serveis d’emergències treballant al punt de l’accident a l’N-II a Biure. / Anti-Radars Garrotxa

Redacció

Redacció

Biure

Una dona ha mort en un accident de trànsit al punt quilomètric 766 de la N-II, a Biure, segons informa el Servei Català de Trànsit. Els fets han tingut lloc aquest dijous a la tarda. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.25 hores.

Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. A causa de l’accident, ha mort la conductora del turisme. Els dos ocupants de la furgoneta han resultat ferits menys greus i els han traslladat a l’Hospital Trueta.

Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents