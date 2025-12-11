Successos
Una morta en un un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta a l'N-II a Biure
La víctima és la conductora del turisme
El Servei Català de Trànsit informa que aquesta tarda s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 766 de l’N-II a Biure. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 17.25 h.
Per causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. A causa de l’accident, ha mort la conductora del turisme. Els dos ocupants de la furgoneta han resultat ferits menys greus i els han traslladat a l’Hospital Trueta.
Arran del sinistre, s’han activat sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
