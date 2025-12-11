Creada a Figueres el 1968
La Fundació Altem busca la complicitat de l'Alt Empordà per millorar la inserció laboral
L’entitat referent de la Generalitat a la comarca en l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental ofereix treballs especialitzats a empreses i ajuntaments
Activitat assistencial i inclusió social, aquests són dos dels molts objectius que persegueix la Fundació Privada Altem des de fa anys, però no són els únics. L’entitat va néixer el 1968 a partir de la inquietud que tenien diverses famílies de l’Alt Empordà davant la realitat social del moment: les persones amb discapacitats intel·lectuals o amb malalties mentals, més o menys tractades, s’havien de quedar a casa. Ras i curt, formaven part del mal anomenat col·lectiu de subnormals, una definició estesa i que formava part del parlar habitual de la gent. De fet, l’entitat que va sorgir d’aquella voluntat inicial dels seus promotors, va anomenar-se durant anys "Associació Protectora de Subnormals de Figueres i Comarca".
Amb els anys, l’Altem va anar creixent i els seus objectius fundacionals també van acabar agafant el camí de la lluita per la inclusió real i l’oferiment d’una vida digna i de qualitat per als seus usuaris. "Per sort, aquelles denominacions i punts de vista del passat ja han quedat enrere, però encara tenim molts obstacles per superar", assenyala l’advocat figuerenc Manuel Toro i Coll, actual president de la Fundació. Ell va agafar el relleu d’una altra persona molt implicada en el suport al tercer sector, el professor Josep Maria Fernández.
Referent a l'Alt Empordà
L’entitat va ser reconeguda formalment per la Generalitat de Catalunya el 1999 i des d’aleshores és el seu referent a l’Alt Empordà. Aquest 2025, la Fundació Privada Altem ha iniciat una nova etapa a partir de l’arribada a la gerència del psicòleg Albert Rosa, un reconegut gestor amb més de vint-i-cinc anys d’experiència en entitats del tercer sector. Per a ell "la persona és el centre de la nostra acció". A partir d’aquesta premissa, el treball dels darrers mesos ha estat encaminat a reforçar el valor de l’activitat de l’Altem i, sobretot, "impulsar el coneixement de tot el que estem fent i el que podem fer a l’Alt Empordà, començant pels seus ajuntaments", segons explica Albert Rosa.
Tant ell com Manuel Toro no amaguen que "hi ha un important desconeixement a la comarca sobre la rellevància de l’Altem". Una entitat que enguany treballa amb un pressupost d’uns 8,5 milions d’euros i que té una plantilla d’uns 250 treballadors. Obrir una nova entitat d’economia social, millorar les instal·lacions existents -amb el gran objectiu de la nova residència i el centre de dia del Ramon Reig a l’horitzó- i aconseguir una mirada "més dirigida a tenir cura de la salut mental més que no pas a les discapacitats de les persones".
Moltes activitats en molts fronts
L’activitat de l’Altem es reparteix en molts fronts i en espais diversos. La Fundació disposa d’una residència permanent a l’antic mas de les Garses del Far d’Empordà, les Acàcies, i d’un centre de treball i formatiu, on hi ha la seu administrativa, en el polígon del Recinte Firal de Figueres. També té cedit un espai residencial, per part de l’Ajuntament de Llançà, a Can Marly i disposa de cinc habitatges a la capital empordanesa i un a Roses per a afavorir la plena integració i l’autonomia dels seus residents.
El llistat de serveis de la Fundació és molt ample i sempre falten recursos per a poder abastar-ho tot. Des de l’atenció diürna a la teràpia ocupacional individual (STO) o amb auxiliar (STOA), passant per la inserció laboral (SOI), l’atenció especialitzada (CAE) i els opcionals de lleure, el transport adaptat i el menjador. L’Altem, per exemple, participa activament en les activitats d’esports inclusius i els seus esportistes han destacat en trobades de l’Acell i Special Olympics.
Oferta de serveis externs
Però la mare dels ous està en l’oferta de serveis externs, per a empreses i administracions. Albert Rosa i Manuel Toro no amaguen que "l’exemple a seguir" és el de la Fageda de la Garrotxa: "El seu projecte social és un mirall per a nosaltres". Aquests darrers mesos, Albert Rosa s’ha reunit amb alcaldes i alcaldesses de la comarca, amb empresaris i referents gremials del territori, per explicar-los que la Fundació Altem disposa d’una bona plantilla de treballadors per a cobrir serveis bàsics, com la jardineria i sega, treballs forestals, neteja, bugaderia, manipulats i cuina a través de càtering.
"El nostre Centre Especial de Treball és molt polivalent i, a diferència d’altres comarques, aquí a l’Alt Empordà encara no es té prou en compte la utilitat de la Fundació Altem i la capacitat que té per cobrir serveis que, al mateix temps, fan un gran bé per a la inclusió social i l’autoestima d’aquests empordanesos que en formen part", explica.
Més enllà d’aquest oferiment, la Fundació també mira el futur pesant en treure al mercat algun producte agroalimentari propi, elaborat pels seus treballadors i que compleixi la doble funció de promoure l’entitat i potenciï l’autoestima dels seus membres. Seria una manera d’equilibrar la sempre fràgil economia de la Fundació, finançada amb concerts amb la Generalitat i massa pendent de les sempre fluctuants subvencions anuals de les altres administracions i de l’esforç propi per captar recursos.
Quina solidària per a recaptar fons
Des de la seva creació, primer com a Associació i després com a Fundació, sempre ha recorregut a les activitats solidàries per a intentar cobrir una part del seu pressupost. Aquest Nadal, la solidaritat es vesteix de quina amb la celebració d’una jornada especial al pavelló poliesportiu de Llers, aquest dissabte 13 de desembre, a les cinc de la tarda. L’acte té el suport del club de futbol local i de les empreses que hi col·laboren. També hi ha una fila zero per a tothom qui vulgui fer costat a l’Altem, podent fer aportacions materials per als lots (972 525 416) i econòmiques al compte corrent ES79 2100 0013 7102 0088 8331 o amb un Bizum en el 10613. Els diners recaptats estaran destinats a millorar el confort i benestar dels usuaris de les residències de la Fundació Altem, amb l’objectiu d’adquirir quinze llits articulats, quaranta-cinc matalassos i quatre aparells d’aire condicionat. Durant la quina hi haurà servei de bar.
