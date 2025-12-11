Intel·ligència artificial
El celler Empordàlia, guardonat pel seu sistema d’IA que analitza en temps real la qualitat de les olives
La tecnologia, utilitza un conjunt de càmeres, il·luminació estroboscòpica i models avançats d’IA per classificar les olives abans que entrin al molí
Empordàlia ha incorporat aquesta campanya un sistema pioner d’intel·ligència artificial (IA) per analitzar automàticament la qualitat de les olives que arriben al molí. La iniciativa, ha estat premiada amb el guardó a la iniciativa més destacada del sector primaripel Cercle Tecnològic als Catalunya Impacta 2025, en una cerimònia celebrada el 28 de novembre al Recinte Modernista de Sant Pau.
La tecnologia, desenvolupada per l’empresa Basetis i comercialitzada amb el nom Etria, utilitza un conjunt de càmeres, il·luminació estroboscòpica i models avançats d’IA per classificar les olives abans que entrin al molí. És capaç de captar unes 100 imatges per segon i processar aproximadament 15.000 quilos d’olives per hora, integrant-se de manera no intrusiva a la cinta transportadora.
Segons explica el gerent d’Empordàlia, Simon Casanovas, “la màquina converteix les imatges en dades que indiquen el percentatge d’olives malmeses i la proporció de colors, des del verd intens fins al negre de les olives més madures”. Aquesta informació permet classificar la partida i prendre decisions immediates en el procés de producció.
Aposta per la qualitat i la traçabilitat
El sistema identifica automàticament maduresa, defectes, presència de cossos estranys i l’estat general de la matèria primera. Això suposa un pas endavant en traçabilitat i en garantia de qualitat. Casanovas recorda que “l’oliva es divideix habitualment en cinc colors, que serveixen per calcular l’índex de maduresa”, essencial per definir el perfil organolèptic de l’oli.
“Com més verda és l’oliva, més aromàtic i intens serà l’oli; com més madura, més dolç”, apunta. Gràcies a l’IA, Empordàlia pot determinar amb més precisió el punt òptim de maduració per obtenir els gustos i aromes desitjats. El gerent insisteix també en la importància de la matèria primera: “per fer un oli de qualitat, no es pot baixar del 95% d’olives sense defectes”. Tot i la tecnologia implantada, el celler continua mantenint un control visual manual per part de personal especialitzat.
Tecnologia al servei de la tradició
Amb aquesta innovació, Empordàlia reforça la seva estratègia de combinar tradició oleícola i avenços tecnològics, posicionant-se com a referent en la modernització del sector i en la producció d’oli d’alta qualitat.
