TEA Alt Empordà organitza una nova sessió de cinema "blava" per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista al Cat Cinemes

Tindrà lloc aquest diumenge, 14 de desembre, a les 11 del matí

Taquilles de Catcinemes.

Taquilles de Catcinemes. / Empordà

Redacció

Redacció

Figueres

Cat Cinemes de Figueres tornarà a obrir les portes a una nova sessió de cinema adaptada —o “blava”, color amb què es representa l’autisme— adreçada a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). La iniciativa, organitzada per l’associació TEA Alt Empordà, tindrà lloc aquest diumenge, 14 de desembre, a les 11 del matí. La pel·lícula escollida per a aquesta ocasió serà Zootrópolis (en castellà), un film apte per a tots els públics. Les persones interessades poden reservar i pagar la seva plaça a través de TEA Alt Empordà mitjançant aquest formulari de Google Forms.

Una projecció amb els ajustos necessaris

Per garantir una experiència adequada i accessible, la sessió incorporarà diverses adaptacions: llum ambiental suau, evitant la foscor total; volum rebaixat; llibertat d’entrar i sortir lliurement; aforament limitat al 75% i tolerància absoluta envers moviments, sons o expressions espontànies.

Un recurs d’oci compartit

TEA Alt Empordà destaca que aquestes sessions beneficien tota la família: germans que sovint no poden gaudir d’activitats d’oci, progenitors que conviuen amb la pressió social o joves que han deixat d’anar al cinema després de males experiències. "Les sessions blaves ofereixen un espai segur, relaxat i lliure de judicis", expliquen.

Així doncs, després de la bona acollida de les dues edicions anteriors d’aquest any, l’entitat referma la seva aposta per oferir un espai cultural accessible i acollidor per a infants, joves, adults i les seves famílies.

Una comarca que avança cap a la inclusió

L’entitat recorda que la cultura ha de ser un dret accessible i que calen més espais adaptats. La continuïtat d’aquestes iniciatives requereix el suport de la comunitat, dels equipaments culturals, dels ajuntaments i de les polítiques públiques vinculades a la justícia social. Construir una comarca inclusiva és un compromís compartit.

