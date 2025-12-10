TEA
TEA Alt Empordà organitza una nova sessió de cinema "blava" per a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista al Cat Cinemes
Tindrà lloc aquest diumenge, 14 de desembre, a les 11 del matí
Cat Cinemes de Figueres tornarà a obrir les portes a una nova sessió de cinema adaptada —o “blava”, color amb què es representa l’autisme— adreçada a persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). La iniciativa, organitzada per l’associació TEA Alt Empordà, tindrà lloc aquest diumenge, 14 de desembre, a les 11 del matí. La pel·lícula escollida per a aquesta ocasió serà Zootrópolis (en castellà), un film apte per a tots els públics. Les persones interessades poden reservar i pagar la seva plaça a través de TEA Alt Empordà mitjançant aquest formulari de Google Forms.
Una projecció amb els ajustos necessaris
Per garantir una experiència adequada i accessible, la sessió incorporarà diverses adaptacions: llum ambiental suau, evitant la foscor total; volum rebaixat; llibertat d’entrar i sortir lliurement; aforament limitat al 75% i tolerància absoluta envers moviments, sons o expressions espontànies.
Un recurs d’oci compartit
TEA Alt Empordà destaca que aquestes sessions beneficien tota la família: germans que sovint no poden gaudir d’activitats d’oci, progenitors que conviuen amb la pressió social o joves que han deixat d’anar al cinema després de males experiències. "Les sessions blaves ofereixen un espai segur, relaxat i lliure de judicis", expliquen.
Així doncs, després de la bona acollida de les dues edicions anteriors d’aquest any, l’entitat referma la seva aposta per oferir un espai cultural accessible i acollidor per a infants, joves, adults i les seves famílies.
Una comarca que avança cap a la inclusió
L’entitat recorda que la cultura ha de ser un dret accessible i que calen més espais adaptats. La continuïtat d’aquestes iniciatives requereix el suport de la comunitat, dels equipaments culturals, dels ajuntaments i de les polítiques públiques vinculades a la justícia social. Construir una comarca inclusiva és un compromís compartit.
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
- Precarietat i invisibilitat: alerten del nou mapa de la prostitució a l’Alt Empordà
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres