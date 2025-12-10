Tribunals
Jutgen un acusat que s'enfronta a 12 anys i 11 mesos de presó per colpejar i violar l'exparella a l'Escala
La víctima relata que la va atacar per l'esquena i que va trigar vuit anys a denunciar-lo per "por i vergonya"
Marina López
L'Audiència de Girona ha jutjat un acusat que s'enfronta a 12 anys i 11 mesos de presó per colpejar i violar l'exparella en una zona boscosa de l'Escala l'estiu del 2015. El judici ha començat amb la declaració de la víctima que ha relatat que va anar a passejar amb el processat perquè ell insistia amb reprendre la relació i que, de sobte, la va atacar per l'esquena propinant-li un cop fort al cap. Segons ha declarat, va perdre el coneixement i quan el va recuperar ell l'estava agredint sexualment. La noia, que aleshores tenia 18 anys, va trigar vuit anys a denunciar-lo per "por i vergonya". El processat ha negat els fets i ha dit que, un cop finalitzada la relació, "mai" van tornar a parlar. La defensa demana l'absolució.
La fiscalia l'acusa d'un delicte de violació i un delicte de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere i sol·licita una condemna d'11 anys i 11 mesos de presó. Pels mateixos delictes l'acusació particular eleva la petició a 12 anys i 11 mesos. També demanen que el processat indemnitzi la víctima amb 20.000 euros pel dany moral i psicològic patit.
El judici s'ha fet a la secció quarta de l'Audiència de Girona. Segons recullen els escrits d'acusació, el processat i la víctima havien mantingut una relació de parella d'un any el 2012, quan ella tenia 15 anys. La víctima ha explicat a la sala de vistes que era una relació "seriosa", que l'acusat havia conegut la seva família i fins i tot havien parlat de matrimoni. Finalment, però, va decidir trencar.
Tot i això, van mantenir el contacte. La noia ha exposat que ella estiuejava a l'Escala i que sempre havia volgut traslladar-se a viure al país. Després de posar punt final a la relació, ha detallat que l'acusat continuava insistint-li amb reprendre-la: "Em deia que havia canviat, que ja no era la mateixa persona, però jo no estava interessada a tornar amb ell".
Una nit entre juliol i agost del 2015, la víctima ha explicat que estava al balcó del seu domicili quan va veure l'acusat al carrer i va decidir baixar a parlar amb ell perquè mantenien una "bona relació". Llavors, l'acusat li va proposar anar a fer una volta i ella hi va accedir.
Segons el seu relat, quan estaven caminant per una zona boscosa on no hi havia ningú, el processat la va atacar per l'esquena i li va clavar un cop fort al cap. Ella va perdre el coneixement i, quan el va recuperar, el processat la tenia immobilitzada pels canells i l'estava violant. La víctima ha afirmat que va intentar treure-se'l del damunt i li va dir que parés, però no va poder fer res més que llançar "puntades de peu a l'aire". Quan l'acusat va culminar la violació, va marxar i la va deixar enmig de la zona boscosa.
La noia ha explicat que estava plena "de terra" i va estar una estona més tombada "en xoc". Finalment, va aconseguir aixecar-se i tornar a casa, on es va dutxar perquè se sentia "bruta" i no va dir res a la seva família per "por i vergonya".
La denúncia, vuit anys després
Va trigar vuit anys a denunciar els fets. La seva mare, que també ha declarat al judici, ha dit que creu que part de la culpa del silenci prolongat és d'ella, perquè quan la seva filla li va explicar que havia patit una violació li va dir que si volia denunciar hauria de ser "molt forta" perquè el seu pare, que era policia, sempre li havia dit que el procés judicial és dolorós.
Quan va interposar la denúncia, la víctima va aportar com a proves unes converses que havia tingut per Messenger amb el millor amic de l'acusat i amb el seu germà, on li deien que el processat li volia demanar disculpes, que havia comès "un pecat" i que n'estava "penedit". El millor amic, però, s'ha desvinculat dels missatges i ha dit que no recorda haver mantingut cap conversa amb la víctima.
L'acusat ha declarat al final del judici i només ha respost a les preguntes del seu advocat, Joaquim Vila. El processat ha negat les acusacions i ha dit que no va tornar a veure la víctima ni a comunicar-se amb ella després de la ruptura. De fet, ha asseverat que no li va enviar cap missatge ni li va insistir a reprendre la relació. El judici ha quedat vist per a sentència.
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Precarietat i invisibilitat: alerten del nou mapa de la prostitució a l’Alt Empordà
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres