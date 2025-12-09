Successos
Retornen set immigrants irregulars a França després de ser interceptats en un dispositiu policial a la Jonquera
L’operatiu va permetre identificar 51 persones i controlar 24 vehicles
Un nou operatiu policial en el marc del pla Trident va identificar 51 persones i controlar 24 vehicles, divendres passat, dia 5 de desembre, a la Jonquera. Durant les comprovacions, els agents van detectar set persones indocumentades que intentaven accedir a territori espanyol. Segons els protocols de cooperació transfronterera en matèria d’immigració, aquestes persones van ser readmeses de manera immediata a França. El dispositiu va comptar amb la participació conjunta de la Policia Local, els Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
A més, els agents van registrar i denunciar tres conductors sota l'efecte de les drogues i que van donar positius als testos. També van interposar dues denúncies de trànsit i van aplicar una sanció de la Llei de Seguretat Ciutadana 4/2015 a una persona per portar una navalla.
L’actuació s’emmarca en les operacions de reforç de la seguretat ciutadana i el control del trànsit en aquest punt fronterer, especialment sensible pel gran flux de persones i vehicles entre França i Espanya. Segons l'Ajuntament, aquesta operació forma part de les actuacions estratègiques de seguretat que es duen a terme de manera periòdica al municipi per garantir l’ordre públic i reforçar el control transfronterer.
