Solidaritat
Moda sostenible que cuida el Mediterrani: Blaudeblaus i Som Mar s'uneixen per protegir la costa de l'Empordà
La marca de roba Blaudeblaus de Tossa de Mar i l'entitat de Llançà col·laboren amb la venda d'una samarreta solidària
El punt de partida és 'Sardinetes fent l'uiet', una peça icònica que professa l'amor per la llengua, la defensa del medi natural i la salut integral
El mar uneix horitzons, històries, i també projectes. Blaudeblaus: la marca de roba sostenible de Tossa de Mar i l’entitat Som Mar, associació de salut integral de les persones i preservació del mar, és amb seu a Llançà tenen un conveni de col·laboració: "Ens vam posar en contacte perquè tenim interessos comuns", explica la secretària Eva Fernández.
Amor pel Mediterrani
Es tracta d’un gest compartit per reivindicar l’amor pel Mediterrani i la voluntat de protegir-lo. El punt de partida és una peça icònica: la samarreta 'Sardinetes fent l’uiet', un dels dissenys més emblemàtics i laboriosos de Blaudeblaus. La botiga també vol recuperar el lèxic propi, les paraules de Tossa, amb aquesta iniciativa. "És una col·lecció que vol reivindicar el llegat dels nostres avantpassats, mantenir viva la cultura local i preservar aquells tres característics d'una parla que s'està perdent. 'Ses sardines mos han fet l'uiet' és una expressió especialment utilitzada pels pescadors i fa referència a quan les sardines no es deixen pescar", expliquen els creadors. Avui dia, s’utilitza per dir que fas veure que no veus algú, o que mires cap a una altra banda. "Té interès, perquè són aquestes petites expressions les que ens defineixen i formen part de la nostra manera de parlar", defensen des de Som Mar. Amb la venda de cadascuna d’aquestes samarretes, Blaudeblaus fa un donatiu de 0,50 euros a Som Mar.
Amb la seva compra, cada client no només aposta per la moda ètica i de proximitat, sinó que també contribueix directament amb aquest donatiu a Som Mar, una entitat que vetlla pel territori costaner de la Mar d’Amunt i la preservació del seu paisatge natural i al mateix temps està enfocada en la interrelació entre la salut del mar i la salut de les persones.
Procés artesanal
Les samarretes de Blaudeblaus, a Tossa de Mar, s’estampen amb destresa, afecte i precisió. Se’n fan una a una, totes elles fetes a mà. És un procés de serigrafia, és a dir, que cada color requereix una matriu i 'Sardinetes fent l’uiet' en fa servir dos colors. A més, cal imprimir el davant i el darrere, sense costura, cal encaixar bé els colors. Per tant, s’impressiona la imatge amb quatre matrius, dues per al davant i dues per al darrere. Cada samarreta és fruit de l’art del treball manual i recull el valor del temps invertit a cada creació.
Valors compartits
És un projecte que neix de valors compartits: sostenibilitat, estima pel mar i compromís local. Blaudeblaus és una firma que defensa una producció responsable, materials ecològics i un disseny inspirat en la natura. Per part seva, Som Mar celebra aquest tipus d’aliances que ajuden a fer visible la seva tasca i aporten finançament a projectes de conservació i salut integral: "Cada samarreta venuda és una petita acció que suma. Convidem tothom que estima el mar a portar-lo també a la pell". Amb aquest projecte moda i activisme es donen la mà per fer xarxa, sensibilitzar la societat i transformar.
Amb motiu d’aquesta col·laboració l’estiu passat l’associació Som Mar es va desplaçar a Tossa de Mar per fer i viure una jornada, plena d’activitats i està previst que a la primavera de l’any vinent tornin a organitzar activitats conjuntament.
