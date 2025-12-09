NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
La Federació d'Hostaleria ret homenatge a l'empordanès Lluís Fernández
"Era un professional excel·lent de la cuina tradicional i del vproducte de proximitat", diu el president Antonio Escudero
La Federació d’Hostaleria de les comarques gironines va celebrar, el passat dimarts 2 de desembre, l’última junta directiva de l’any a la Jonquera. Prèviament, els participants a l’assemblea es van desplaçar a Maçanet de Cabrenys, per descobrir una placa homenatjant al llançanenc Lluís Fernández i Soler, el qual va morir l’any 2019. "Va ser el meu mentor dintre de l’àmbit de la Federació i qui em va obrir les portes a aquesta gran família", va remarcar l’actual president de la Federació, Antonio Escudero.
"En Lluís era un professional excel·lent de la cuina tradicional i del producte de proximitat, però, sobretot, era una persona extraordinària, que encomanava generositat a tothom qui tenia al costat", va afegir Escudero.
