Successos

Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres

Un dels reclusos havia entrat en la casa d'una dona de 94 anys a robar i va acabar agredint la cuidadora

Un dels expulsats pujant a l'avió per retornar al seu país amb la Policia Nacional.

ACN

Figueres

Les autoritats de l'Estat han expulsat d'Espanya dos violadors i un narcotraficant que complien condemna al Puig de les Basses a Figueres. Un dels agressors sexuals estava pres al centre després de ser condemnat per haver entrat a robar amb armes blanques en una casa on hi havia una dona de 94 anys i la seva cuidadora. Després de sostreure les pertinences de les víctimes, l'expulsat va agredir sexualment la treballadora conjuntament amb els altres lladres i van ferir l'anciana que va intentar evitar-ho. L'altre violador que han fet fora de l'Estat és un home que compartia pis amb una dona i que va entrar a la seva habitació i la va forçar sexualment.

Els crits de la víctima van alertar un altre company de pis que va acudir per ajudar-la. Tot i això, la dona va patir ferides de diversa consideració, ja que va resistir-se a l'agressió. Pel que fa al tercer expulsat, es tracta d'un narcotraficant detingut per la Guàrdia Civil al port d'Algesires i a qui van enxampar amb 202 embolcalls d'haixix amagats en un doble fons del camió amb el qual circulava. 

El Grup Operatiu d'Estrangers de la comissaria de la Policia Nacional de Figueres va iniciar els tràmits d'expulsió dels tres reclusos que a mitjans del mes de novembre van traslladar a l'aeroport de Madrid Barajas, on van agafar un vol escortats per agents del cos i traslladats i entregats a les autoritats del seu país d'origen.

TEMES

