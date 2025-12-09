La cuina premiada de La Cort del Mos, un projecte tècnic i humà d’Aiterm
L’empresa figuerenca té més de 50 anys d’experiència en el disseny, l’assessorament tècnic i el manteniment d’instal·lacions de clima, hostaleria i cuines gastronòmiques
Amb només vuit mesos de vida, La Cort del Mos de Palamós ja s’ha convertit en una referència indiscutible de la nova cuina catalana. Guardonat amb el Premi Cuiner 2025 i el Premi Georgina Regàs a la millor cuina dolça al Gastronomic Forum Barcelona 2025, el projecte liderat pels xefs Jeffrey Ruiz i Helena Termes és avui un autèntic exemple de retorn a l’essència culinària del país, reinterpretada amb sensibilitat contemporània.
La Cort del Mos reivindica la cuina catalana a partir de dos textos fundacionals: el Llibre del coc i el Sent Soví(1324), el receptari més antic conegut en català. Les seves receptes no busquen reproduir exactament els sabors medievals. "Serien extremadament amargs o dolços", expliquen els xefs, però sí reinterpretar-los amb producte de proximitat i tècniques actuals. En aquest sentit, els xefs destaquen que "al restaurant menges els guisats que sempre s’han fet a casa". Pel que fa al local, té set taules i no atenen més de vint persones per servei, per tal d’oferir un tracte proper i atendre els seus comensals com si fossin a casa.
Termes i Ruiz descriuen l’establiment com a petit, i han apostat per tenir una cuina oberta, un repte majúscul que ha estat possible gràcies a l’empresa figuerenca Aiterm. Quan els xefs van decidir obrir el restaurant, van estudiar diverses opcions i finalment es van decantar per Aiterm. "Des del primer moment vam veure que el projecte havia de ser amb ells", explica Ruiz. "Totes les idees que volíem plasmar i que semblaven impossibles, Aiterm ja les ha fet realitat".
La seva cuina té una particularitat: al centre hi ha una columna que no es pot treure. És aquí on destaquen la feina tècnica d’Aiterm, que va trobar solucions on altres no en veien. "Fem una cuina molt personal però tècnica, i necessites l’espai per elaborar-la. En els metres quadrats que teníem era molt difícil, però Aiterm ho ha fet possible". Tot està fet a mida i amb molta cura. "Gent del sector de l’hoteleria se sorprèn de la funcionalitat i la qualitat que té el disseny".
Els xefs destaquen el tracte professional, humà i transparent de l’empresa instal·ladora. "En tot moment, qualsevol dubte o detall que no vèiem clar, ens buscaven opcions diferents per solucionar-ho, i això no es troba a tot arreu". I afegeixen: "Vam trobar l’empresa adequada i la persona adequada". En aquests vuit mesos, molta gent ha visitat el restaurant: "Hem treballat molt i no hem trobat res a faltar ni hem pensat aquí ens hem equivocat, i això és gràcies al treball acurat d’Aiterm". Ruiz també destaca el bon servei postvenda: "Si hem tingut algun problema, en menys de 24 hores són aquí", una peça clau en un sector com la restauració.
Aiterm té més de cinquanta anys d’experiència en el disseny, l’assessorament tècnic i el manteniment d’instal·lacions de clima i hostaleria, i també una àmplia expertesa en cuines gastronòmiques. Sota el lideratge de Jorge Rovira, gerent des de fa vuit anys, han dissenyat cuines de restaurants molt prestigiosos, com la de l’Hotel Peralada del xef Paco Pérez.
Les oficines d'Aiterm estan situades al carrer Pous i Pagès, 17 de Figueres. Per a més informació podeu trucar al 972 502 566 o enviar un correu a info@aiterm.com.
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- La Mitja de Figueres bat rècords amb 1.200 participants en una novena edició marcada per l’ambient dalinià