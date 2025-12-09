Empuriabrava
Castelló organitza una reunió informativa sobre el PRUG de Cap de Creus per facilitar-ne l'aplicació
Se celebra, aquest dijous, a l'auditori Puigmal d'Empuriabrava amb l'objectiu de divulgar l'abast de les noves restriccions i activitats permeses
L'enclavament nàutic d'Empuriabrava és el més important de la Mediterrània occidental a causa de la magnitud de la seva marina interior, amb 23 quilòmetres de canals navegables i més de 2.500 amarratges. Aquest fet el converteix en el punt de sortida d'una gran quantitat d'embarcacions de lleure que, durant tot l'any, surten a navegar per la badia de Roses i les costes dels parcs naturals de Cap de Creus i el Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El passat estiu va entrar en vigor el nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) a les aigües de Cap de Creus, la qual cosa ha afectat de ple la navegació en aquesta part del litoral de la Costa Brava Nord. Davant d'aquest fet i dels dubtes que ha generat, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va demanar la direcció del Parc poder fer una sessió informativa completa a Empuriabrava, malgrat que el municipi no forma part de l'àrea protegida de l'espai natural.
L'organisme gestor dirigit pel biòleg Ponç Feliu ja ha dut a terme sessions informatives en altres punts del territori i també ha acceptat fer-la a Empuriabrava per a augmentar el coneixement del PRUG entre els navegants. La reunió té lloc, aquest dijous, 11 de desembre, a l'auditori del centre de serveis Puigmal, a partir de les set de la tarda, i és oberta a tothom.
Informar de manera clara i directa
Segons la informació facilitada per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, "aquesta sessió respon a la voluntat de facilitar informació clara i directa a tots aquells col·lectius que, com a usuaris habituals del litoral del Cap de Creus, poden veure’s afectats per la nova regulació dels usos del medi marí. L’objectiu de la trobada és donar a conèixer els criteris de gestió, les restriccions i els usos permesos que estableix el PRUG, així com resoldre dubtes i oferir un espai d’informació rigorosa per prevenir possibles conflictes o infraccions derivades del desconeixement de la normativa".
L’Ajuntament vol facilitar que les persones residents amb amarraments a la marina d’Empuriabrava, les empreses nàutiques i altres agents vinculats al turisme coneguin de primera mà els usos, les restriccions i les oportunitats que estableix el PRUG.
L’alcaldessa, Anna Massot, considera que la ciutadania, el sector nàutic i els usuaris habituals de la costa del Cap de Creus "estan afectats de manera directa com a usuaris del medi marí", i per això és imprescindible donar-los accés a informació clara i actualitzada sobre la nova regulació.
Preservar l'espai natural
El director del Parc Natural de Cap de Creus, Ponç Feliu, destaca l’interès a poder explicar i donar a conèixer el PRUG a tota la gent que és usuària de l'àmbit marí, i com que d'Empuriabrava hi ha moltes embarcacions que van a diferents punts del litoral, entre ells el Cap de Creus, és bo de poder explicar en primera persona com funciona, quines regulacions té, que pretén, etc. i afegeix que "interessa que tothom sigui coneixedor d'aquest nou PRUG de l'àmbit marí del Cap de Creus, que busca preservar l'espai natural, però fer-ho compatible amb els usos que hi ha hagut i que hi haurà".
Massot subratlla també la importància de "trobar l’equilibri entre la preservació dels valors ecològics del parc i el desenvolupament de les activitats socioeconòmiques que hi conviuen", i insisteix que la millor manera d’aconseguir-ho és a través del diàleg i la transparència informativa.
