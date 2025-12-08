Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Milers de meduses arriben a Cadaqués

La marinada empeny un gran banc fins a la línia de costa

Les meduses a la línia de mar de Cadaqués

Les meduses a la línia de mar de Cadaqués / Pere Duran / Nord Media

Pere Duran

Cadaqués

Les platges de Cadaqués han estat envaïdes per un banc de milers de meduses que, impulsades per la marinada, han fet cap a tota la línia de la costa. La platja Gran, així com Es Poal, Es Pianc o la del Ros, van recollir milers d’exemplars encara vius.

Les meduses formen una capa compacta a la vora del mar després de ser arrossegades pel vent de mar.

Les meduses formen una capa compacta a la vora del mar després de ser arrossegades pel vent de mar. / Pere Duran / Nord Media

Un veí del poble explica que l’arribada de grans quantitats de meduses és freqüent a l’hivern, però també pot passar a la primavera amb una altra espècie de medusa de tamany més gran. Aquest fenomen natural no és excepcional a la costa gironina, però en els darrers anys episodis com aquest van a l’alça i els experts apunten cap a un efecte més relacionat amb l’escalfament global.

