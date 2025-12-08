NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Milers de meduses arriben a Cadaqués
La marinada empeny un gran banc fins a la línia de costa
Pere Duran
Cadaqués
Les platges de Cadaqués han estat envaïdes per un banc de milers de meduses que, impulsades per la marinada, han fet cap a tota la línia de la costa. La platja Gran, així com Es Poal, Es Pianc o la del Ros, van recollir milers d’exemplars encara vius.
Un veí del poble explica que l’arribada de grans quantitats de meduses és freqüent a l’hivern, però també pot passar a la primavera amb una altra espècie de medusa de tamany més gran. Aquest fenomen natural no és excepcional a la costa gironina, però en els darrers anys episodis com aquest van a l’alça i els experts apunten cap a un efecte més relacionat amb l’escalfament global.
Subscriu-te per seguir llegint
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Girona torna a ser el termòmetre del país
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Alerta dels sindicats sanitaris: les urgències hospitalàries estan ja molt tensionades per la grip i només és el principi
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Aquests són els 6 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
- Les imatges de la Mitja de Figueres