Marató 2025

La Marató transforma la moda en solidaritat a Pontós

Mas Terrats acollirà la setena edició de Desfilem per La Marató

L’edició d’aquest any comptarà amb dissenyadors com Sylvia Calvo BCN, Wyne Kirabo, Jordi Rafart o Dolores Contreras

L'Edició de 2024 de Desfilem per la Marató a Mas Terrats de Pontós

L'Edició de 2024 de Desfilem per la Marató a Mas Terrats de Pontós / Marius Uzoni

Redacció

Pontós

Pontós es convertirà el 14 de desembre en el centre de la moda solidària a les comarques gironines. El Mas Terrats acollirà la setena edició de Desfilem per La Marató, una passarel·la que reunirà més de 24 dissenyadors, models i artistes amb un objectiu comú: donar suport a la lluita contra el càncer, la causa d’enguany de La Marató de 3Cat.

Moda, art i compromís en un mateix espai

Organitzat per l’agència Piùbella Models, l’esdeveniment s’ha consolidat al llarg dels anys com una cita imprescindible per als amants de la moda i la solidaritat. Des de la seva creació, Desfilem per La Marató ha aconseguit mobilitzar centenars de persones i recaptar fons significatius.

La passarel·la combina creacions originals, actuacions en directe i moments d’emoció, convertint-se en un escenari on la creativitat es transforma en esperança.

L'Edició de 2024 de Desfilem per la Marató a Mas Terrats de Pontós

L'Edició de 2024 de Desfilem per la Marató a Mas Terrats de Pontós / Martí Coma

Dissenyadors emergents i firmes destacades

L’edició d’aquest any comptarà amb noms com Sylvia Calvo BCN, Wyne Kirabo, Jordi Rafart o Dolores Contreras, entre molts altres. Tots ells presentaran noves col·leccions i propostes artístiques, en una mostra que fusiona talent, sensibilitat i compromís social.

Les marques participants comparteixen un mateix propòsit: visibilitzar la lluita contra el càncer i demostrar que la moda pot ser una poderosa eina de consciència i solidaritat.

