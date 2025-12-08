Exercici 2026
Llançà iniciarà la revisió del seu Pla General, vigent des de l’any 1983
Núria Escarpanter ho va anunciar en el darrer ple, on l’equip de govern del Junts i PSC va aprovar el pressupost pel 2026, que puja fins als 11.995.100 euros
El darrer ple de l’Ajuntament de Llançà, celebrat el passat 1 de desembre, va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2026, que serà d’11.995.100 euros. El pressupost es va aprovar amb sis vots a favor (de Junts i CP-PSC) i cinc en contra (Alternativa x Llançà i Esquerra). El regidor d’Hisenda i Urbanisme del consistori costaner, Francesc Guisset (PSC), després de dir que "seguim la mateixa dinàmica dels pressupostos anteriors, amb un nivell baix d’endeutament (18,96%), ara volem continuar treballant amb prudència". Guisset va destacar, també, que, en el capítol d’inversions, preveuen iniciar, l’any vinent, la revisió del Planejament Urbanístic llançanenc. "Enguany destinarem una partida per sacsejar el Pla General", va manifestar, l’alcaldessa, Núria Escarpanter (Junts), per tancar aquest debat.
El Pla General vigent de Llançà va ser redactat durant l’any 1982 i va ser aprovat el dia 14 de setembre del 1983, posteriorment es van realitzar tres modificacions puntuals Les modificacions van ser aprovades el 8 d’octubre de 1986, el 2 de març de 1988 i el 14 de juny del 1989. Posteriorment, el Tribunal Suprem en data 6 de febrer de 1990 va anul·lar el Pla General i finalment va ser aprovat i publicat el dia 21 d’abril de 1994.
El pressupost per al 2026 de Llançà comptarà amb una partida de 560.000 euros per a inversions, començant pel reasfaltatge de carrers del poble, l’acabament de la Casa del Mar i el projecte museístic de la Casa Marly.
Can Marly va ser una antiga casa d’estiueig aixecada durant la segona dècada del segle XX. Propietat de Joan Marly Déu, també és coneguda popularment com la Residència. La construcció consta de planta baixa i dos pisos, amb les cobertes de teula vidrada decorada. L’estètica general és plenament noucentista, amb la façana principal precedida d’un porxo i decorada amb esgrafiats. La casa senyorial es troba envoltada d’un destacat i frondós jardí.
Per la seva banda, la Casa del Mar de Llançà va reobrir les portes el 12 d’abril d’aquest mateix any 2025. La planta baixa es divideix en tres àrees: el Punt Blau -Oficina d’Informació Turística, l’espai GastroMar-Aula gastronòmica i, la Sala polivalent-Terrassa coberta que dona al passeig.
El plenari també va aprovar el pla estratègic de subvencions pel període 2026-2028, a més d’una moció per l’impuls de la tramitació de les modificacions legislatives sobre ocupacions i multirreincidència, una altra per garantir el menjador escolar i les activitats extraescolars gratuïts i una darrera per garantir la conciliació familiar, laboral i política dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Llançà i per incloure el vot telemàtic en els òrgans col·legiats municipals.
Pressupostos participatius
Els grups de l’oposició van votar en contra dels comptes llançanencs per a l’any vinent. Claudio Grande (Alternativa x Llançà) i Guillem Cusí (Esquerra) van apuntar quines mancances trobades en els pressupostos, mentre que el regidor Guisset va acusar-los de veure-ho tot negatiu. "La ciutadania paga més, però rep menys", va resumir el portaveu republicà, afirmant que "és el seu pressupost i prou".
El govern municipal segueix oposant-se a l’aplicació de la fórmula dels pressupostos participatius, que va tornar a posa a sobre de la taula Cusí. "Des d’ERC de Llançà, continuarem reivindicant la creació d’una partida per a pressupostos participatius, perquè la ciutadania ha de tenir veu; perquè les urnes no s’han de posar només cada 4 anys; perquè cal fer el que el poble vol i necessita, no el que uns pocs decideixen; perquè volem ser com Castelló d’Empúries o Roses, on la gent participa i decideix!", assegurava la campanya que sostenien els republicans a les xarxes socials dies enrere, remarcant que treballen "per un municipi més obert, participatiu i democràtic".
El Racó dels Pescadors tindrà un espai a davant de la Casa del Mar
Llançà tindrà, a principis del proper any 2026, un Racó dels Pescadors, que estarà situat a la zona del port. El darrer ple va aprovar inicialment, per unanimitat, la denonimació d’aquest espai, que s’ubicarà al carrer Castellar, a davant de la Casa del Mar. "Aquesta és una voluntat de la Confraria de Llançà i nosaltres creiem que és de justícia", va remarcar l’alcaldessa Núria Escarpanter, segons la qual la Confraria "vol fer una inauguració de l’escultura obra de l’artista del poble, Marc Falcó".
