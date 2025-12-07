Nadal 2025-26
Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
La instal·lació festiva de sis metres d'alçada llueix, des d'aquest dissabte, a la plaça Major
Una trentena de dones de Lladó han estat treballant, des del passat setembre, en la confecció d'un arbre de Nadal de manera artesana, amb peces de ganxet. L'obra ha estat instal·lada, aquest dissabte, al mig de la plaça Major de la localitat. Aquesta iniciativa ha despertat l'admiració dels veïns i visitants, tant per la bellesa del treball com per la feina que han hagut de fer les voluntàries que l'han dut a terme. "En total hem teixit 2.600 peces quadrades de ganxet, ha fet falta molt de material, però el resultat és molt satisfactori", explica Rosa Maria Juanola, una de les activistes d'aquest projecte.
L'arbre mesura sis metres d'altura i té com a base una estructura de ferro de dues peces, fetes també amb la col·laboració d'un industrial local. L'arbre s'ha muntat a l'antiga església de Sant Feliu, actual seu del magatzem municipal. L'Ajuntament de Lladó s'ha fet càrrec de les despeses del material utilitzat. Les cosidores han treballat de valent en el Casal d'Avis per a compartir l'objectiu comú. L'arbre té com a colofó una estrella il·luminada.
Un poble actiu de pinsans i esparvers
Lladó, amb 823 veïns, és un poble molt actiu de l'Alt Empordà, situat a la falda de la Mare de Déu del Món i de l'Alta Garrotxa. La col·laboració de la gent del municipi en les activitats locals no és nova, fins al punt que, durant la festa major, el poble es divideix en dos bàndols, els pinsans i els esparvers, per a potenciar la decoració dels seus carrers i places amb diverses competicions lúdiques molt participades.
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Alerta dels sindicats sanitaris: les urgències hospitalàries estan ja molt tensionades per la grip i només és el principi
- Girona torna a ser el termòmetre del país
- Aquests són els 6 plans que no et pots perdre pel pont de la Puríssima a l'Alt Empordà
- Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments
- De Hollywood a Cadaqués: la maquilladora de les estrelles troba refugi creatiu a la terra de Dalí
- Una nena de 9 anys revela després d’una xerrada del 25-N en una escola de Palma que el seu oncle la violava