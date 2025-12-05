Dalí i Bardalet
VÍDEO | El ball de Dalí i Bardalet que ha sorprès a tothom
El programa 'El Forense' de TV3 emès dilluns passat va deixar moments sorprenents
Narcís Bardalet, forense: "Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes"
El programa El Forense de TV3, protagonitzat pel doctor Narcís Bardalet i pel periodista Manel Elías, acostuma a sorprendre, però el darrer doble capítol ho va fer més que mai. Que estigués dedicat a les últimes hores de Salvador Dalí i al procés del seu embalsamament ja era prometedor. Tanmateix, les revelacions que s’hi van explicar van convertir l’emissió en un autèntic caramel televisiu.
La manera com es va narrar tot el procés va resultar especialment interessant, ampliada amb anècdotes curioses, com ara que les primeres persones fora del cercle íntim del pintor que van veure el geni ja embalsamat van ser unes prostitutes.
Però un dels moments que més va sorprendre va ser, sens dubte, veure un Dalí envellit i malalt —interpretat per l’actor Enric Arquimbau— aixecant-se del llit de l'hospital i posant-se a ballar amb Narcís Bardalet durant els crèdits finals, en uns compassos dignes de Dirty Dancing. La curiosa escena pretenia transmetre, sens dubte, la idea d’un últim ball simbòlic entre l’artista i el metge que el va acompanyar i cuidar durant els darrers anys de la seva vida.
