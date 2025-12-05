Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Segueix l'EMPORDÀ a Google Discover

Dalí i Bardalet

VÍDEO | El ball de Dalí i Bardalet que ha sorprès a tothom

El programa 'El Forense' de TV3 emès dilluns passat va deixar moments sorprenents

Narcís Bardalet, forense: "Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes"

VÍDEO | Dalí i Bardalet ballant

VÍDEO | Dalí i Bardalet ballant

Redacció

Redacció

Figueres

El programa El Forense de TV3, protagonitzat pel doctor Narcís Bardalet i pel periodista Manel Elías, acostuma a sorprendre, però el darrer doble capítol ho va fer més que mai. Que estigués dedicat a les últimes hores de Salvador Dalí i al procés del seu embalsamament ja era prometedor. Tanmateix, les revelacions que s’hi van explicar van convertir l’emissió en un autèntic caramel televisiu.

La manera com es va narrar tot el procés va resultar especialment interessant, ampliada amb anècdotes curioses, com ara que les primeres persones fora del cercle íntim del pintor que van veure el geni ja embalsamat van ser unes prostitutes.

VÍDEO | Dalí i Bardalet ballant

Dalí i Bardalet ballant. / 3cat

Però un dels moments que més va sorprendre va ser, sens dubte, veure un Dalí envellit i malalt —interpretat per l’actor Enric Arquimbau— aixecant-se del llit de l'hospital i posant-se a ballar amb Narcís Bardalet durant els crèdits finals, en uns compassos dignes de Dirty Dancing. La curiosa escena pretenia transmetre, sens dubte, la idea d’un últim ball simbòlic entre l’artista i el metge que el va acompanyar i cuidar durant els darrers anys de la seva vida.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents