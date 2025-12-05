Benestar Animal
Els gats ferals de Roses es multipliquen i les cuidadores fan una crida urgent per demanar aliments
La voluntària del Mas Matas denuncia la manca de recursos davant l'arribada constant de nous animals i la impossibilitat d'assumir sola les cures
Llança un missatge a la població: "Es necessita pinso, llaunes i mans solidàries"
Les colònies de gats abandonats de Roses creixen sense control, i alimentar-los s’ha tornat insostenible. La persona encarregada de tenir cura de la colònia de gats que hi ha instal·lada a la urbanització del Mas Mates fa anys que assumeix aquesta tasca amb recursos propis. Ara llança una crida a la solidaritat: es necessita urgentment pinso i llaunes per a gats. El nombre de felins rescatats ha augmentat considerablement durant els darrers mesos i els recursos d'una sola persona no són suficients per atendre totes les necessitats.
Sota mínims
Tot i que l’Ajuntament de Roses impulsa campanyes puntuals de castració, només arriba cobrir un nombre limitat d’animals. «Ens trobem sota mínims. Cada setmana arriben gats nous en condicions molt complicades, i no tenim prou menjar ni recursos per atendre’ls com cal», explica la voluntària, que assumeix sola totes les despeses de menjar i atenció veterinària. «No puc veure’ls passar gana. Em deixen cadells dins la caseta, i me’ls enduc a casa, els cuido i intento posar-los en adopció, però la gent és molt irresponsable.».
Sense suport
Amb recursos propis i sense cap suport econòmic, aquesta cuidadora fa tot el que pot, però reconeix que la situació és insostenible. La seva dedicació xoca amb la manca de suport institucional, relata: «Només volem que la gent col·labori. Qualsevol aportació, per petita que sigui, pot marcar una gran diferència.»
Tant les donacions de pinso i menjar com l’ajuda econòmica o la col·laboració voluntària per alimentar colònies, transportar animals al veterinari o fent difusió són benvingudes.
Controlar les colònies ferals
L’any 2022, l’Ajuntament de Roses va instal·lar una gàbia d’alimentació al Mas Mates com a part d’una prova pilot impulsada pel Consell Comarcal per controlar les colònies de gats ferals. Es van anar col·locant tot un seguit de gateres per diferents indrets del poble, Canyelles, Sta. Margarida, Mas Matas, Mas Oliva, plaça del teatre, entre d'altres. L'objectiu era tenir punts controlats per poder portar a terme el mètode CES (Captura, Esterilització i Solta). Ara la iniciativa ha quedat paralitzada, detalla l'alimentadora dels gats ferals del Mas Mates.
«Ara mateix, si vols que mengin, t’has de rascar la butxaca. I jo, a la meva edat, ja no puc més: estic saturada, cansada. Tinc els meus gats a casa, i amb la pensió no arribo per fer-me càrrec de tots.».
Fa anys que aquesta feina li ocupa el seu dia a dia i ara tampoc no troba ningú que la pugui substituir, ni tan sols un parell de dies. La situació és crítica davant l'arribada constant de nous animals i la manca de recursos. Les persones interessades poden contactar-hi enviant un missatge al 600 086 239.
