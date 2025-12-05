Des del 5 de desembre de 1995
De pioners a líders comarcals: l'edició digital de l'EMPORDÀ celebra 30 anys en plena forma
Els 224.701 usuaris únics registrats aquest octubre evidencien que, tres dècades després, la web del nostre mitjà continua sent un referent a l'Alt Empordà i que, fins i tot, ha traspassat fronteres
Opinió | 30 anys navegant amb EMPORDÀ, per Carles Ayats
"Més de 50 milions de persones de tot el món tenen accés a les informacions de l'Alt Empordà des del passat dijous. Són els usuaris d'Internet. El nostre setmanari ha posat en marxa, en període de proves, l'edició electrònica EMPORDÀ EN LÍNIA amb la col·laboració de l'empresa Intercom Serveis Informàtics". Amb aquestes paraules començava la notícia que, el 5 de desembre de 1995, anunciava l'arribada de l'EMPORDÀ a Internet, convertint-se així en la primera publicació gironina a entrar a la xarxa i en una de les capdavanteres de tot l’Estat, al costat de diaris com l’Avui, El Periódico, La Vanguardia, El Mundo i Sport. En aquell moment va ser tota una aventura, però el propòsit era clar: "No es tracta d'un luxe ni d'una banalitat, sinó d'una decidida aposta de futur", explicava el llavors director, Josep Maria Bernils. I, certament, ho va encertar. Perquè ara, des del futur, trenta anys més tard, podem afirmar que aquella aposta llavors disruptiva ha acabat sent tot un èxit. La mostra? El dia d'avui, la nostra edició digital és líder a la comarca i ha estat capaç de crear una comunitat sòlida de lectors que segueixen la informació local les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana.
I fins i tot podem afirmar que la nostra edició web ha traspassat els límits dels 68 pobles i els 142.000 habitants de la comarca. Pot semblar una afirmació agosarada, però les dades ho demostren: aquest octubre, per exemple, www.emporda.info va registrar 224.701 usuaris únics, segons les darreres dades auditades per l'OJD (Oficina de Justificació de la Difusió).
La xifra, més enllà de constatar el bon estat de salut del mitjà, demostra també l’exponent creixement de la nostra edició en línia. A tall d'exemple, en 10 anys l'audiència ha crescut un 319%, ja que l'octubre de 2015, el nombre d'usuaris únics se situava en 53.626. I respecte al gener de 2012, quan es va presentar el primer rànquing oficial d'audiències de la Generalitat, l’increment ha estat d'un 842%; en aquell moment es registraven 23.855 usuaris únics.
També cal subratllar que, en el darrer any i mig, l'EMPORDÀ ha tingut puntes d'audiència de més de 340.000 usuaris únics. Destaca el maig de 2024, quan es va arribar als 344.065 usuaris únics i a 1.145.425 pàgines vistes, segons dades de l'OJD, superant així el rècord històric de l'edició digital.
Així mateix, la rellevància informativa de l’EMPORDÀ també es reflecteix a les principals xarxes socials —Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Threads i el canal de WhatsApp—, on acumula prop de 70.000 seguidors. Les aportacions i comentaris de tots ells contribueixen a l'enriquiment del mitjà, ja que permet exercir un periodisme plural i, alhora, fidel al rigor que exigeix la professió, sense oblidar l'entreteniment i la informació diversa. En aquest sentit, per a l'EMPORDÀ ja no és només imprescindible el digital first —prioritzar la web—, sinó també l’user first: situar l’usuari al centre de totes les decisions.
Un futur digital
Així doncs, no és desmesurat afirmar que el futur serà digital o no serà. Les xifres ho validen, però també ho fa l'esforç de totes aquelles persones que, dia a dia, han contribuït a la transformació digital de l'EMPORDÀ. I és que, el dia d'avui, lluny queden aquelles rèpliques exactes de la informació publicada a l'edició impresa. Actualment, el nostre mitjà aposta per informació escrita, però també per noves narratives, com vídeos i reportatges multimèdia. Formats que, en definitiva, permeten explicar històries com mai s'havien explicat abans, però que també busquen arribar als públics més complicats de captivar, com ho són, per exemple, els joves. Perquè l'EMPORDÀ vol ser al costat de tothom i retratar fidelment i extensament la realitat d'una comarca complexa i polièdrica com és l'Alt Empordà.
REPORTATGE EN FORMAT VÍDEO
REPORTATGES MULTIMÈDIA
Cal destacar que l'EMPORDÀ avança de la mà de la filosofia de Prensa Ibérica, grup editorial al qual pertany des de 2005 i que ha estat determinant en l’impuls digital del mitjà. Prensa Ibérica, sempre atenta als avenços tecnològics, ha afrontat amb vocació pionera els reptes de millora contínua i d’adaptació a les necessitats dels seus lectors. La innovació ha estat, des dels anys 70, una de les seves principals senyes d’identitat.
Actualment, les redaccions del grup treballen plenament connectades en xarxa i s’ha intensificat l’aposta per la digitalització, el desenvolupament multimèdia, l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial. El resultat? Prensa Ibérica va aconseguir una audiència de 21.712.361 usuaris únics a tot l'Estat el mes d'octubre, segons GfK DAM, el mesurador oficial del consum digital a Espanya designat per la indústria digital.
