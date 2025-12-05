Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina
Bàscara

Bàscara preserva el seu patrimoni litúrgic amb una exposició a l’església de Sant Iscle i Santa Victòria

El Bisbe de Girona, fra Octavi Vilà, va inaugurar la mostra, dirigida per Joan Sayeras Mercader

La nau central de l’església es va omplir de veïns, el passat 11 de juliol, en la presentació oficial de la mostra.

L’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Bàscara compta amb una mostra permanent d’objectes litúrgics històrics, després que, el passat 16 de novembre, inaugurés aquesta exposició a la nau lateral de l’església, el Bisbe de Girona, fra Octavi Vilà. La mostra, dirigida per Joan Sayeras Mercader, no només permet preservar una part fonamental de la història del poble, sinó que, també, la fa visitable pel públic.

La iniciativa de recuperar els objectes litúrgics que formen part de la memòria col·lectiva del poble va sorgir en la celebració del mil·lenari de l’església. "Es va considerar que, un cop acabats els actes d’aquesta celebració, aquesta tasca quedaria com una de les coses profitoses que romandrien d’aquella efemèride històrica. La tasca de recuperació, restauració i preservació del patrimoni cultural i històric va passar de ser una necessitat a un repte", explica Sayeras.

Fra Octavi Vilà i Joan Sayeras, visitant l’exposició. / Cedida

Unió d’esforços

Aquest projecte, d’un marcat vessant popular, va començar a rebre, immediatament, col·laboracions desinteressades de nombroses persones, la implicació de les quals ha estat clau per al seu desenvolupament. Les aportacions han estat molt diverses, abastant des de la restauració qualificada de mobles i robes a l’assessorament tècnic i històric.

Aquesta unió d’esforços entre particulars, professionals, entitats i institucions va ser l’embrió perquè el patrimoni litúrgic de Bàscara es preservi i s’exposi, reforçant els llaços d’identitat i memòria al voltant de la seva església mil·lenària.

