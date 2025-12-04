Seguretat
Més de 70 efectius policials es formen en dret penal operatiu a Castelló d’Empúries
Es van abordar qüestions com la intervenció policial, la coordinació entre cossos i la seguretat jurídica en les actuacions
Castelló d'Empúries
Castelló d’Empúries va acollir dimecres una sessió formativa centrada en aspectes de dret penal aplicats a l'operatiu policial.
La jornada organitzada per la Policia Local de Castelló d’Empúries va ser impartida pel fiscal de l’Audiència Provincial de Girona, Enrique Barata, i va reunir més de 70 agents i comandaments de diferents policies locals de l’Alt Empordà, així com membres de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra.
Durant la sessió es van abordar qüestions pràctiques relacionades amb la intervenció policial, la coordinació entre cossos i la seguretat jurídica en les actuacions, informa el cos policial local.
