Pesca
El govern espanyol rep les demandes dels pescadors de l'Escala sobre la captura de tonyina vermella
El diputat Eloi Badia registra preguntes al Congrés a partir del neguit de la Confraria de Pescadors de l’Escala
Els Comuns han traslladat al govern espanyol les inquietuds de la Confraria de Pescadors de l’Escala sobre la regulació de la pesca de la tonyina vermella. El diputat Eloi Badia (Sumar) ha registrat al Congrés dues preguntes escrites que recullen les demandes que els pescadors li van exposar en una reunió celebrada el 14 de novembre.
La Confraria reclama canvis en la normativa vigent, que fixa la quota estatal de tonyina vermella en unes 7.000 tones anuals. Segons els Comuns, aquesta quantitat es reparteix entre 819 embarcacions, de les quals el 87% pertanyen a flotes industrials destinades principalment a l’exportació. En canvi, només un 11% correspon a la pesca artesanal, amb 699 barques. Aquesta distribució fa que «11 vaixells industrials puguin capturar 3.642 tones», més de la meitat de la quota total. Davant aquesta situació, Badia ha preguntat al govern si té previst augmentar la quota destinada a la pesca artesanal i si contempla ampliar els tipus d’embarcacions afectades per la pesca accidental.
Segons els Comuns, l’objectiu és revisar el model actual perquè tingui més en compte la flota artesanal i les seves necessitats.
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, posa a l'abast cuinar bons arrossos a casa
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- Una nit irrepetible al Castell de Perelada: menú del xef Paco Pérez i molta gresca per donar la benvinguda a l’any 2026
- El personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
- Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire