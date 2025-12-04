L'Escala
L'Escala impulsa un concurs pel disseny de la nova escultura marinera al giratori de la Platja
La iniciativa neix arran del procés participatiu en què més de mil veïns i veïnes van escollir que aquest espai s’havia d’omplir amb una obra artística
L’Ajuntament de l’Escala ha obert un concurs públic per seleccionar la futura escultura que es col·locarà al giratori de la Platja, a l’espai que fins al 2024 ocupava un arbre emblemàtic que es va haver de talar arran de la seva mort. "Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament vol transformar un punt emblemàtic en un espai amb identitat pròpia, reforçant el caràcter cultural de la vila i generant un nou element de valor per a residents i visitants. La nova peça esdevindrà un referent visual i un record viu del vincle de l’Escala amb el mar", remarca el regidor de Cultura, Patrimoni Històric i Promoció Econòmica i Turística, Martí Guinart.
El concurs convida artistes i equips professionals a presentar propostes que interpretin i posin en valor la història marítima de l’Escala. "Les obres hauran d’integrar-se de manera harmoniosa en l’entorn i complir criteris de sostenibilitat, durabilitat i adaptació al paisatge", expliquen des de l’Ajuntament.
El pressupost màxim del projecte és de 55.000 euros, i el període per presentar propostes s’obrirà del 15 de desembre de 2025 al 23 de gener de 2026. Les candidatures es presentaran sota pseudònim i seran valorades per un jurat especialitzat en art, patrimoni i paisatge.
La iniciativa neix arran del procés participatiu en què més de mil veïns i veïnes van escollir que aquest espai s’havia d’omplir amb una obra artística que representés les arrels marineres de la vila.
