Gastronomia
3 Vessanes: l'oli d'argudell que recupera oliveres abandonades a l'Empordà
La Fundació Terra i Ànima treballa per regenerar els sòls i revalorar camps abandonats, afectats per la falta de relleu generacional i la baixa rendibilitat del sector
Gemma Pujolràs
Als peus de l’Albera, a l’Alt Empordà, la tramuntana ha modelat durant segles un paisatge únic, on les oliveres de la varietat autòctona argudell han resistit gelades i sequeres extremes. Són arbres mil·lenaris, adaptats a un territori dur i aspre, i formen part del patrimoni agrari més antic de Catalunya. Aquest és el punt de partida del projecte 3 Vessanes, impulsat per la Fundació Terra i Ànima amb el nou centre Espai Argudell a Sant Climent Sescebes, que té com a objectiu regenerar els sòls i recuperar oliveres abandonades per garantir la continuïtat d’aquesta varietat empordanesa. El resultat és un oli d'oliva verge extra excel·lent i saludable, un producte que connecta amb la natura i el territori.
La geòloga i directora de l'Espai Argudell, Helena Ullastres, explica que l’argudell és una varietat pròpia de l’Empordà, "gairebé desapareguda fora d’aquest territori". Només existeixen "unes 2.000 hectàrees d’aquestes oliveres al món" —aproximadament l’1% del total mundial d’oliveres—, concentrades principalment a Espolla i als voltants. El seu nom prové del català medieval argut, que significa “viu, espavilat o excel·lent”, explica la geòloga, i ja apareix "documentat al segle XII". Els monjos de Sant Pere de Rodes i Sant Quirze de Colera van consolidar el conreu d'aquesta varietat, creant el paisatge mediterrani de pa, vi i oli que encara avui defineix l’Empordà.
A diferència d’altres varietats com l’arbequina o la piqual, que es cultiven massivament arreu del món, l’argudell no admet el cultiu superintensiu. "Necessita marcs de plantació amplis i sòls vius, i està especialment adaptada a la tramuntana i a la sequera extrema", explica Ullastres. "Si millorem aquests sòls que s'han malmès, mitjançant l'agricultura regenerativa, podrem mantenir una espècie que està altament habituada al territori", detalla. Actualment, la Fundació Terra i Ànima gestiona quinze hectàrees d'oliveres d'argudell en recuperació als municipis de Sant Climent Sescebes, Espolla i Rabós d'Empordà, en col·laboració amb els productors de l'oli ecològic 3 Vessanes.
Sòls vius
La filosofia de la Fundació Terra i Ànima parteix d’una idea senzilla: "donar (o retornar) vida al sòl i, de retruc, millorar la biodiversitat". El projecte aposta per una agricultura ecològica i regenerativa, que treballa amb la natura en lloc d’anar-hi en contra. No es llaura, no s’utilitzen productes químics, i es manté una coberta vegetal viva que protegeix el sòl, afavoreix la infiltració de l’aigua i alimenta la microbiologia subterrània. "En tres o quatre anys, aquesta gestió pot multiplicar la matèria orgànica i revertir l’erosió, un problema molt present a l'Empordà i a tota Espanya", lamenta Ullastres. Aquest sòl viu absorbeix carboni atmosfèric, reforçant el paper de l’agricultura com a eina per "mitigar l'escalfament global". Com indica la directora de l'Espai Argudell: “Regenerar el sòl és regenerar el clima”.
El producte final, 3 Vessanes, demostra que mantenir la biodiversitat i produir oli de qualitat no són objectius incompatibles. Tanmateix, un dels reptes principals del sector és l’abandonament del camp: A Catalunya, "una tercera part" dels arbres es troben en estat d’abandonament, i a l’Empordà, la mitjana d’edat de les persones qui hi treballen "és de 65 anys". Les finques són "petites" i el relleu generacional, "escàs". Davant d'això, Ullastres explica que si bé les noves generacions mostren consciència ambiental, sovint els números no surten: la feina és dura, els costos alts i la rendibilitat baixa.
Terra i Ànima
La Fundació Terra i Ànima, encarregada de preservar la varietat empordanesa, treballa per revertir aquesta tendència creant valor econòmic i social al voltant de les oliveres argudell. A més de la recuperació agrícola, impulsen la formació i integració de persones immigrants, sobretot provinents de Gàmbia que viuen a la zona, oferint-los oportunitats laborals al camp amb la collita d'olives i ofertes de cursos de català gratuïts. El seu propòsit combina així "Terra", amb la recuperació dels arbres centenaris, i "Ànima", amb el valor social que afegeixen.
El resultat és un oli d’oliva verge extra ecològic d'alta qualitat, que concentra la història de mil anys de conreu. Però, més enllà del producte, el resultat final és "un paisatge preservat": sòls sans, aliments sans i un clima sa". “No volem només conservar oliveres, volem crear futur rural. Si retornem la vida a la terra, el clima podrà millorar en un període relativament curt de temps i el planeta podrà tornar a respirar", conclou Ullastres.
L'Espai Argudell de Sant Climent Sescebes, inaugurat el març d'aquest any 2025, és un centre per descobrir, degustar i sentir amb diferents activitats gratuïtes d'oleoturisme i culturals, com una exposició, un mural d'un artista jove local, un audiovisual i la venda d'oli argudell 3 Vessanes i diferents productes elaborats amb aquest oli. El projecte compta amb el suport de la Diputació de Girona i d'Agrobank de Caixabank.
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- L'Ajuntament de Figueres desencalla el projecte de la nova residència de la Fundació Altem
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, posa a l'abast cuinar bons arrossos a casa
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- Una nit irrepetible al Castell de Perelada: menú del xef Paco Pérez i molta gresca per donar la benvinguda a l’any 2026
- Figueres no haurà de tenir Zona de Baixes Emissions al gener gràcies a la millora de la qualitat de l'aire
- Augmenta el sensellarisme a l’Alt Empordà: la manca d’habitatge assequible impedeix començar de nou