Roses

Roses adjudica per 2,9 milions l'obra per resoldre les infiltracions d'aigües salines a la xarxa de Santa Margarida

S'actuarà en més de dos quilòmetres de la xarxa

Les obres rebaixaran la salinitat a la xarxa.

Les obres rebaixaran la salinitat a la xarxa. / Empordà

Redacció

L'Ajuntament de Roses ha adjudicat per 2.905.944,40 euros el projecte per solucionar la problemàtica d’infiltracions d’aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar. L'obra s'ha adjudicat a la UTE Aquatec Soluciones Medioambientales, S.A.U. i Xavier Alsina, S.A.

La memòria del projecte indica que, al municipi, es va detectar que la xarxa d’aigües residuals existent presentava una sèrie de problemes relacionats amb la gran salinitat que transportava l’aigua residual fins a l’EDAR de Roses, fet que impedeix que el tractament biològic de la depuradora funcioni correctament i no s’assoleixin els paràmetres de depuració adequats. Per aquest motiu es van dur a terme diversos estudis previs per analitzar aquesta problemàtica, dels quals es va concloure que aquest grau de salinitat de l’aigua era degut a diverses infiltracions a la xarxa de clavegueram dels barris de Santa Margarida i el Salatar.

S'hauran de rehabilitar 2.620 metres de col·lectors. Hi ha 217 escomeses i 69 pous de registre en aquest tram que caldrà reposar. Se substituiran els col·lectors trencats o col·lapsats mitjançant obra civil i la instal·lació de noves canonades de polietilè. També es repararan tubs amb defectes puntuals i se substituiran els 19 pous de registre existents de clavegueram que presenten problemes d'estanquitat.

