Portbou
Posaran una nova deixalleria a l’estació ferroviària de Portbou
El consistori modificarà el planejament urbanístic per aquesta instal·lació
El ple de l’Ajuntament de Portbou, del passat dia 18 de novembre, va aprovar inicialment una modificació del planejament urbanístic que ha de permetre, entre d’altres coses, la instal·lació de la nova deixalleriaa dins dels terrenys de l’estació de ferrocarrils del municipi. Amb la modificació número 7 de les Normes Subsidiàries, el consistori portbouenc, presidit per l’alcalde Gael Rodríguez (PSC), pretén ampliar els usos permesos en el sistema ferroviari, per tal de facilitar la reutilització d’edificacions i espais que han quedat en desús.
"La tramitació d’aquest expedient ha de permetre, ara, la implantació de la nova deixalleria, però, més endavant, també, pot servir per a satisfer altres necessitats d’ubicació d’equipaments municipals", remarcava posteriorment l’equip de govern socialista del municipi.
