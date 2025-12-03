Medi ambient
Instal·len noves boies oceanogràfiques al Parc Natural de Cap de Creus per millorar el coneixement marí
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica destina 2,1 milions d'euros a les actuacions
El projecte inclou accions com el tancament de la cova de les Vetes, la instal·lació d’hàbitats artificials i la creació d’estructures submergides per a la recuperació de diverses espècies marines
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha instal·lat un nou sistema de boies oceanogràfiques al Parc Natural de Cap de Creus i al Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter. Les noves boies, que es van acabar de col·locar a finals de la setmana passada, ajudaran a gestionar millor l’àmbit marí d’aquests espais naturals protegits i contribuiran a fer-ne un seguiment més exhaustiu. En total s’han instal·lat quatre boies oceanogràfiques, dues al Parc Natural de Cap de Creus i dues al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter.
Les boies són de color groc i estan conformades per un flotador d’elastòmer de 2,4 metres de diàmetre i superestructura d’alumini marí. Tenen integrat una balisa LED, suport pels panells solars, un reflector de radar i incorpora un sistema de seguretat i d’alimentació.
Aquest sistema de boies incorporen una sèrie de sensors que proporcionaran dades sobre salinitat, corrents, vents i temperatura. Aquesta iniciativa permetrà donar continuïtat a la sèrie de dades oceanogràfiques més antiga de la Mediterrània i la segona més antiga del món, recollida durant més de cinquanta anys a l’Estartit gràcies a l’esforç constant del meteoròleg Josep Pascual. L’aportació de les noves boies consolidarà i ampliarà aquesta sèrie excepcional, clau per a estudis ecològics i ambientals del Mediterrani occidental.
Boies perimetrals
Al mes de març es completaran els treballs amb la instal·lació d’un sistema de boies perimetrals a l’àmbit marí del Parc Natural de Cap de Creus, dels Aiguamolls de l’Empordà i del Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter. L’aprovació del Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) del Cap de Creus, així com el creixement sostingut de l’ús públic i la pràctica d’activitats lúdiques, recreatives i esportives, especialment la navegació, fa necessari la instal·lació d’elements per garantir una correcta identificació dels límits marins. Aquesta mesura permetrà millorar la seguretat, reforçar la conservació i facilitar el compliment de la normativa als usuaris. Fins ara ni els parcs del Cap de Creus ni el dels Aiguamolls disposaven d’una senyalització específica en aquest àmbit.
Restauració d’hàbitats marins
El projecte també inclou tota una sèrie d’accions per fomentar la restauració d’hàbitats i millorar la gestió de les zones marines protegides dels parcs naturals de l’Empordà. En concret es preveu:
- El tancament de la cova de les Vetes amb una malla d’acer per protegir la colònia de ratpenats de coves marines més important de la Mediterrània catalana.
- Instal·lació d’hàbitats artificials per afavorir la recuperació de poblacions de sèpia, calamar i pop, espècies en regressió a la zona. Aquestes actuacions es duran a terme en col·laboració amb els pescadors locals i els centres d'immersió i consisteixen en la col·locació de boies de senyalització i d’estructures de viver artificial a la zona del golf de Roses i de Pals.
- Creació d’estructures submergides tipus tendal per a l’aclimatació prèvia de fragments de briozous, corall i gorgònies recuperats, amb l’objectiu de facilitar el seu ús en futures accions de restauració marina. Un s’ubicarà a la zona d’Es Caials, dins del Parc Natural de Cap de Creus, i l’altre a la Punta de les Salines, al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter.
El Departament destina a totes aquestes actuacions 2,1 milions d’euros, a través dels Fons Next Generation.
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- Les Jornades sobre el Patrimoni del Conflicte de Figueres posen l’accent en obrir el penal del Castell per a fer pedagogia
- Front comú en defensa de la pesca catalana davant les restriccions de la Comissió Europea
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?