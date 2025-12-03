Protesta
El personal del Consell Comarcal de l’Alt Empordà surt al carrer per reclamar millores laborals: “Estem cansades de paraules, volem fets!”
Dimarts es va dur a terme una mobilització davant la seu de l’ens, una protesta que es repetirà aquest dijous aprofitant que se celebra un Consell d’Alcaldies
J.L.N.
El personal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha impulsat diverses accions per denunciar anys de malestar laboral. La primera es va dur a terme aquest dimarts i va consistir en una protesta col·lectiva davant la seu de l’ens, a les 12 del migdia, amb un clam ben clar: reivindicar que “les treballadores estem cansades de paraules, volem fets!”.
Més protestes
Aquest dijous continuen les protestes. En concret, s'ha organitzat una nova acció reivindicativa davant la seu del Consell Comarcal a les 11.15 hores, coincidint amb la celebració d’un Consell d’Alcaldies. I per a la setmana vinent estan previstes més mobilitzacions.
Cal destacar que la primera acció es va dur a terme la setmana passada, el dimarts 25 de novembre a les 10 hores, i va consistir en una aturada i concentració a la planta baixa del Consell Comarcal.
Què reclamen els treballadors?
Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han expressat la seva preocupació pel bloqueig de dos processos interns: la Valoració de Llocs de Treball, pendent d’aprovació des de fa deu anys, i la renovació del conveni col·lectiu, que no s’actualitza des de fa vint anys. Aquesta situació està afectant el funcionament ordinari de l'ens, segons alertava UGT, sindicat que representa el comitè de personal, a finals de novembre a través d'un comunicat.
El comitè assenyalava també que l’absència d’actualitzacions ha generat dificultats per retenir personal, una elevada rotació, places vacants durant mesos i una disminució en la continuïtat i estabilitat dels serveis prestats als municipis de la comarca.
Davant la manca d’avanços, l’assemblea de treballadors ha aprovat un calendari de mobilitzacions progressives. L’objectiu és “visibilitzar el nostre malestar i, alhora, trobar-nos, compartir i reforçar el vincle entre tots els serveis de la casa”.
Cal recordar que els treballadors fa temps que reclamen els sous “que pertoquen” i denuncien una “pèssima gestió”.
Aprovat un pressupost que inclou millores salarials
Per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el dimarts 18 de novembre un pressupost de 46,9 milions d’euros per al 2026 que inclou millores salarials per al personal. “Un dels objectius centrals del pressupost aprovat per a aquest any 2026 és aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball, que permetrà millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del Consell. Per aquest motiu, el capítol I, relatiu a les despeses de personal, incrementa un 2% els costos derivats de la plantilla respecte al 2025, i es contempla un increment addicional del 2,5% per al 2026 aplicat sobre les retribucions ja actualitzades. També en aquest sentit, es destaca la dotació de 195.800 euros del Fons de Contingència, directament relacionada amb l’aplicació de la Valoració de Llocs de Treball”, explicaven des de l’ens a través d'un comunicat.
Pel que fa a les millores reclamades pel personal, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, recordava que “des de l’inici d’aquest mandat la nostra voluntat i disposició han estat totals, i per aquest motiu seguim treballant amb la Junta de Personal per poder aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball tan aviat com sigui possible”. Per això, destacava que s'ha “incrementat el capítol I i hem dotat un Fons de Contingència, mesures que impliquen una inversió de més de 600.000 euros. Creiem que és imprescindible retenir el talent i comptar amb professionals ben retribuïts per tal de prestar els serveis de manera eficient a la ciutadania”.
