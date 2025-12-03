Gastronomia
El Castell de Peralada acull la final del concurs 'Transgourmet Joves Xefs', que premia el talent jove a Catalunya
Marga Manucharyan Antonyan, estudiant de Vedruna Pro, ha guanyat el certamen amb una reinterpretació de l'escudella amb toc armeni, destacada pel jurat per la seva originalitat
El Castell de Peralada ha acollit aquest 3 de desembre al matí la gran final del primer concurs gastronòmic Transgourmet Joves Xefs, que premia el talent d'estudiants de les escoles d'hostaleria de Catalunya. En aquesta primera edició s’ha alçat guanyadora l’estudiant Marga Manucharyan Antonyan, del centre Vedruna Pro, Escola Superior d’Hostaleria, amb una reinterpretació de l'escudella amb carn d'olla amb un toc armeni, per fer honor als seus orígens.
El jurat, format pels Germans Torres —Sergio i Javier—, imatge del canal Horeca de Transgourmet i amb 3 estrelles Michelin, i Javier Martínez, xef del restaurant Castell Peralada, que compta amb 1 estrella Michelin, ha destacat la proposta guanyadora per la seva originalitat, bon sabor i complexitat en les elaboracions. Manucharyan ha dedicat el premi al centre i a tots els seus professors.
La guanyadora podrà gaudir d’un stage a la cuina dels Hermanos Torres i d’un menú per a dues persones en aquest restaurant. Transgourmet també ha volgut premiar la feina dels docents: el centre ha rebut un val de 1.000 euros per gastar al Gros Mercat, i el professor de Manucharyan ha estat obsequiat amb un menú per a dues persones al restaurant Hermanos Torres.
El segon lloc ha estat per Ona Sendra, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, que ha guanyat un stage a la cuina del Castell de Peralada amb el xef Javier Martínez i un sopar per a dues persones al restaurant Les Cols d’Olot. En aquest cas, el centre ha rebut un val de 500 euros per gastar al Gros Mercat i el professor ha obtingut un sopar per a dues persones al restaurant de Fina Puigdevall.
El tercer lloc ha estat per Inés Martino, de l’Institut de Gastronomia de Barcelona; en quarta posició ha quedat Albert Pérez, de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils; i, finalment, Marta Rueda, de l’Escola d’Hostaleria d’Osona.
Primera edició de 'Transgourmet Joves Xefs'
El concurs ha tingut dues fases: la primera, amb 10 aspirants, de la qual només cinc podien passar a la gran final. Aquest quintet és el que s’ha desplaçat fins a Peralada. Els concursants tenien dues hores per preparar els seus plats, amb la premissa que havien de ser una reinterpretació de la cuina tradicional catalana amb productes de temporada.
Els tres membres del jurat han remarcat que “hi havia un nivell molt alt i ha estat molt complicat prendre una decisió. Ens hem hagut de centrar en petits detalls”. Sergio i Javier Torres han explicat que durant l’any fan de jurat en aquest tipus d’esdeveniments unes tres o quatre vegades, però han volgut puntualitzar que “feia molt de temps que no ens trobàvem uns estudiants amb un nivell tan alt”. També han obert les portes dels seus restaurants a tots els aspirants per fer-hi un stage. Per últim, han agraït a Transgourmet aquesta iniciativa que visibilitza els joves xefs del país.
Per la seva banda, Lluís Labairu, director general de Transgourmet Ibèrica, ha dit que “és un orgull liderar aquest concurs per a joves promeses” i ha destacat la “passió de tots ells per l’ofici, que és molt dur i requereix molta entrega”.
L’Escola d’Hostaleria de Figueres ha tingut un paper destacat, ja que ha estat l’encarregada de servir l’esmorzar i el còctel per als convidats i participants, amb plats preparats pels mateixos estudiants. D’aquesta manera, han pogut demostrar les seves capacitats tant pel que fa al servei de sala com a la cuina.
Transgourmet
Amb seu a Vilamalla, Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que al seu torn pertany al grup Coop. Actualment, compta amb 7 plataformes de distribució repartides per tot Espanya, prop de 700 supermercats franquiciats amb les ensenyes Suma, Proxim i Spar, i més de 2.500 clients independents.
L’empresa, una de les més importants de l’Alt Empordà i les comarques gironines, va tancar l’exercici 2024 amb un benefici net de 24,3 milions d’euros, un 15% més que en l’exercici anterior. Les vendes de la companyia van assolir els 1.220 milions d’euros i va acabar l’any amb una plantilla de més de 2.700 persones, 1.800 proveïdors, 206.000 clients del canal Horeca i 3.400 clients de Retail.
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- Les Jornades sobre el Patrimoni del Conflicte de Figueres posen l’accent en obrir el penal del Castell per a fer pedagogia
- Front comú en defensa de la pesca catalana davant les restriccions de la Comissió Europea
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?