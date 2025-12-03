Nomenament
Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
El nomenament completa l'organigrama assistencial i reforça l'estructura directiva de la FSE
La metgessa Anna Palou ha estat nomenada directora mèdica de l'Hospital de Figueres. El nomenament completa l'organigrama assistencial i reforça l'estructura directiva de la Fundació Salut Empordà (FSE).
Palou continuarà exercint com a cap de servei de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques.
