Nomenament

Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres

El nomenament completa l'organigrama assistencial i reforça l'estructura directiva de la FSE

Anna Palou.

Anna Palou. / FSE

Redacció

Redacció

Figueres

La metgessa Anna Palou ha estat nomenada directora mèdica de l'Hospital de Figueres. El nomenament completa l'organigrama assistencial i reforça l'estructura directiva de la Fundació Salut Empordà (FSE).

Palou continuarà exercint com a cap de servei de Medicina Interna i Especialitats Mèdiques.

TEMES

