Un Nadal jove intergeneracional i participatiu a Llançà
L’Espai Jove ha programat diverses activitats que acosten joves i gent gran del 9 al 29 de desembre
L’Espai Jove de Llançà ha preparat una programació especial per viure el Nadal amb una proposta plena d’activitats creatives, participatives i pensades per fomentar la convivència i el vincle entre generacions. Del 9 al 29 de desembre, els i les joves podran gaudir d’un ampli ventall d’iniciatives que combinen la tradició amb la creativitat i l’expressió personal.
Programació
La programació s’iniciarà el dimarts 9 de desembre amb un taller intergeneracional dedicat a la creació de decoracions de Nadal. A partir de les 17.30 h, l’Espai Jove acollirà una trobada entre joves i persones grans en què es treballarà conjuntament per elaborar ornaments nadalencs, amb l’objectiu d’afavorir l’intercanvi d’experiències entre generacions a través de la creativitat.
L’endemà, el dimecres 10, a les 17 h, tindrà lloc el taller Decorem l’Espai Jove per Nadal, en què els i les participants contribuiran a preparar i ambientar l’espai perquè respiri l’esperit festiu de les dates. Dimarts 16, a les 17 h, arribarà el torn de L’arbre dels desitjos, una activitat simbòlica que convidarà cada jove a escriure un desig per al nou any i penjar-lo a l’arbre de Nadal de l’Espai Jove.
Divendres 19, també a les 17 h, es proposarà un taller de creació de targetes nadalenques que podran destinar-se a persones estimades o fer-les arribar al Centre de Dia de Llançà, reforçant valors com la solidaritat i el sentiment de comunitat. Les activitats continuaran els dies 22 i 23 de desembre, de 10.30 a 12 h, amb un taller d’escriptura gratuït impartit per l’escriptor llançanenc Sergi No Díaz. L’activitat és oberta a joves amb inscripció prèvia i oferirà un espai d’expressió, imaginació i descobriment personal a través de l’escriptura.
El dissabte 27, a les 17 h, s’ha programat una sessió de cinema nadalenc, amb ambient festiu i crispetes per compartir una tarda plena d’esperit de Nadal. Finalment, dilluns 29, a les 17 h, es tancarà la programació amb un Bingo de Nadal que inclourà premis i un ambient distès i divertit. L’activitat s’adreça a joves de 12 a 29 anys i requereix inscripció prèvia.
Inscripcions
Totes les activitats estan organitzades per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Llançà. Per a més informació i inscripcions, es pot contactar amb l’Espai Jove o trucar al telèfon 653 190 054.
