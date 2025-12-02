Successos
Un macrodispositiu a la Jonquera amb sortides de l'AP-7 tallades deixa tres detinguts i 1,1 quilos de cocaïna intervinguts
Van identificar 274 persones i 179 vehicles i van detectar 11 reincidents, que acumulaven un total de 85 antecedents
Un macrodispositiu policial a la Jonquera va acabar aquest divendres passat, 28 de novembre, amb tres detinguts i més d’un quilo de cocaïna intervingut.
Durant l'operatiu es van tallar les sortides de l’AP-7 per reforçar els punts de control i en total, hi van participar 114 agents de quatre cossos policials: 54 efectius dels Mossos d’Esquadra, 31 de la Guàrdia Civil, 26 de la Policia Nacional i tres agents de la Policia Local. El dispositiu estava orientat a prevenir i combatre delictes relacionats amb el tràfic de drogues, infraccions viàries i el control de persones i vehicles.
El balanç de l’operació inclou tres detinguts: dos per tràfic de drogues a qui se'ls va intervenir 1,160 quilos de cocaïna. L'altre arrestat tenia pendent una ordre judicial de detenció, segons fonts consultades.
També es van aixecar 11 actes per portar armes prohibides, dues per tinença de drogues, 17 denúncies de trànsit. També va haver-hi set conductors que van donar positiu en consum d'estupefaents i se'ls van immobilitzar els vehicles. A més, els cossos policials van gestionar tres requeriments judicials, informa el consistori.
85 antecedents
Els agents van identificar 274 persones i 179 vehicles durant les prop de tres hores que va durar el control policial. Entre els identificats, es van detectar 11 persones reincidents, que acumulaven un total de 85 antecedents.
L’actuació forma part del Pla Trident, un dispositiu policial conjunt que els quatre cossos policials solen dur a terme una o dues vegades per setmana. Aquests dispositius se solen fer a la Nacional II i a les zones properes a les sortides de l’autopista.
