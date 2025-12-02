Drets socials
Els Consells de la Gent Gran de Girona reclamen millores a les prestacions de la Llei de Dependència
L'associació intercomarcal, amb dos representants de l'Alt Empordà, van presentar una proposta de resolució al Parlament de Catalunya que va obtenir el suport unànime dels partits
També es van presentar unes 6.000 signatures de ciutadans, bona part de les quals provenien de l'Alt Empordà
L’Associació Intercomarcal de Consells de la Gent Gran de la vegueria de Girona, amb dos representants del Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà, van presentar, el passat 26 de novembre, a la Comissió de Drets Socials i Inclusió del Parlament de Catalunya una proposta de resolució per millorar les prestacions de la Llei de Dependència que va obtenir el suport unànime dels partits. La iniciativa neix de la necessitat urgent de reforçar els recursos i garantir una atenció digna a les persones en situació de dependència i a les seves famílies.
Els representants del Consell de la Gent Gran de l’Alt Empordà van posar de manifest, de manera especial, que els desequilibris territorials afecten en especial la comarca, fet que exigeix mesures específiques i urgents. Així, es va presentar una proposta de resolució per la seva valoració i també aproximadament unes 6.000 signatures recollides a la demarcació de Girona, la major part provinents de l’Alt Empordà, un ampli suport ciutadà que l'associació ha agraït sincerament.
Tots els grups parlamentaris, a excepció del Grup Mix i Vox, que no hi eren presents, van manifestar el seu suport favorable a les propostes presentades, reconeixent la importància d’abordar les mancances actuals del sistema i d’impulsar millores que permetin una cobertura més eficient, justa i adaptada a les necessitats reals de la ciutadania. Des de l’Associació de Consells han valorat molt positivament aquest consens polític i confien que aquest pas es tradueixi en accions concretes ben aviat. En aquest sentit, han manifestat que continuaran "treballant de manera activa per assegurar que la dependència sigui atesa amb els recursos, l’agilitat i la dignitat que mereix".
