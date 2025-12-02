Renovables
Científics catalans demanen descartar el golf de Roses per a projectes d'eòlica marina per “la fragilitat ecològica”
El projecte BIOPAIS demana estudiar altres ubicacions de la costa catalana que estiguin més industrialitzats
Aleix Freixas
Un equip de científics catalans han demanat excloure el golf de Roses per als projectes d'eòlica marina per "la fragilitat ecològica" del territori. Asseguren que les instal·lacions podrien tenir un efecte directe en la biodiversitat, en el fons marí i també afectacions socials i paisatgístiques com ara en el turisme, la pesca. Les conclusions del projecte descarten projectes comercials però també experimentals com el Plemcat. El projecte científic BIOPAIS que han estat fent estudis a la zona durant tres anys planteja analitzar altres ubicacions de la costa catalana com a alternativa i apunten a espais més industrialitzats o degradats. A més, demanen acompanyar-ho d'una anàlisi social i paisatgística.
Després de tres anys de recerca científica, el projecte BIOPAIS ha presentat aquest dimarts les conclusions dels estudis per desenvolupar de forma sostenible l'eòlica marina. El conjunt d'estudis determina que el golf de Roses hauria de quedar exclòs com a zona d'alt potencial per a l'eòlica marina (ZAPPER).
Un dels portaveus del grup de recerca, Jordi Lloret, assegura que aquest espai hauria d'alliberar-se de projectes d'eòlica marina comercial però també experimentals. Consideren que aquest espai té una biodiversitat i una riquesa marina que suposa un risc massa elevat. Per aquest mateix motiu, el grup de recerca planteja que els parcs eòlics marins es facin en zones més degradades o industrialitzades. "Cal buscar llocs idonis a la costa catalana amb vent però menys sensibles", afegia el membre del CSIC.
De fet, l'estudi lamenta que a vegades es compari la situació del golf de Roses amb la d'altres zones com els països nòrdics on hi ha parcs eòlics marins. Els científics apunten que en aquelles zones hi ha un fons marí menys dinàmic que el que hi ha en aquesta zona del mar Mediterrani. Per això, en alguns punts on s'han posat parcs és cert que s'ha millorat en la biodiversitat però perquè el punt de partida era molt més pobre que la situació que hi ha a la Costa Brava.
Per altra banda, la guia per desenvolupar de forma sostenible l'eòlica marina considera que cal obrir el procés d'implementació dels projectes un vessant social i paisatgístic. En aquest sentit, els científics asseguren que cal incorporar aquesta visió social "des del principi" i això vol dir a l'hora de dissenyar les zones on s'haurien d'implementar els projectes.
