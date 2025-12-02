Exercici 2026
Castelló d'Empúries aprova un pressupost de 31,5 milions per al 2026
“Aquest és un pressupost de maduresa política i institucional, que permet continuar avançant”, segons l’alcaldessa, Anna Massot
El ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries va aprovar inicialment, dijous passat, el pressupost per a l'exercici 2026, així com les Bases d'Execució i la plantilla de personal. L'equip de govern havia presentat uns pressupostos marcats "per la prudència, el rigor i la responsabilitat en la gestió dels recursos públics, amb l'objectiu de garantir el correcte funcionament dels serveis municipals, mantenir el caràcter social de l'acció de govern i continuar millorant els espais públics, els equipaments i la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania". El pressupost municipal per al 2026 ascendeix a 31.539.496 €, amb una lleugera disminució de l'1,92% respecte a l'exercici anterior. Aquesta variació respon a un context econòmic marcat per la incertesa, la reducció d'ingressos procedents de l'Estat i el retorn de les regles fiscals, factors que han condicionat una planificació pressupostària basada en la contenció fiscal i la sostenibilitat financera.
Segons l'alcaldessa, Anna Massot (ERC), "aquest pressupost reflecteix una manera de governar responsable, realista i compromesa amb el municipi. Apostem -afegia- per una gestió solvent que prioritza els serveis essencials, la cohesió social i la planificació a mitjà i llarg termini, sense hipotecar el futur".
Dimensió social
El Pressupost 2026 manté i reforça el seu caràcter social. Les transferències corrents augmenten un 7,67%, assegurant el suport a les entitats culturals, socials, esportives i comercials del municipi, així com la continuïtat de subvencions destinades a llibres de text, rehabilitació de façanes i mesures d'estalvi energètic en habitatges i establiments comercials.
El Pla d'Inversions per al 2026 preveu un total de cinquanta actuacions per un import de 3.731.956 €. Entre les actuacions més rellevants, hi destaquen la segona fase de la plaça de les Palmeres, les intervencions a la Muralla del Rec del Molí, la millora de la via pública i l'enllumenat, la digitalització del cicle de l'aigua, les zones esportives d'Empuriabrava, la participació ciutadana i diverses actuacions en equipaments municipals, amb l'objectiu de generar espais més accessibles, sostenibles i adaptats a les necessitats actuals.
Cal destacar, a més, que el volum total d'inversions reals gestionades pel municipi serà superior, ja que s'hi sumaran les actuacions encara en execució procedents del pressupost 2025.
El pressupost 2026 preveu un estalvi corrent superior als 1,4 milions d'euros, que es destinarà principalment a la reducció de l'endeutament i al reforç del fons de contingència, contribuint així a mantenir una hisenda municipal sanejada i amb capacitat de resposta davant possibles escenaris adversos. L'endeutament municipal es manté en una franja controlada i sostenible, fet que permet continuar garantint serveis i inversions sense comprometre la viabilitat econòmica del consistori.
Pressupost dels ens dependents
Amb l'aprovació inicial d'aquest pressupost, l'equip de govern consolida un model de gestió prudent però decidit, que prioritza l'atenció a les persones, la millora progressiva del municipi i una utilització eficient dels recursos públics.
"Aquest és un pressupost de maduresa política i institucional, que permet continuar avançant amb criteri, solvència i responsabilitat", remarca l'alcaldessa castellonina.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes