Pino Delàs ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: "Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina"

Reconeixen que estan "preocupats" per l'afectació al sector i recorden que són "víctimes" del que ha passat

El sindicat Unió de Pagesos lamenta que la fauna salvatge sigui un problema habitual i temen per les conseqüències que la pesta porcina africana pugui tenir en el sector

Unes truges en una granja de Ventalló.

Unes truges en una granja de Ventalló. / ACN / Gerard Vilà

Redacció

ACN

Ventalló

Preocupació entre els pagesos pel brot de pesta porcina africana (PPA)i els efectes que pugui tenir en el sector. Ara bé, els ramaders catalans destaquen que en els darrers anys les mesures de bioseguretat han augmentat de manera destacada i, per això, confien que el virus no acabarà entrant a les granges.

Per això, el responsable d'Agricultura Ecològica a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos, Pino Delàs, demana que no siguin els ramaders qui paguin "els plats trencats" i assenyala que "la professionalitat dels pagesos és una garantia", en aquest sentit.

Delàs, però, es queixa les inspeccions que s'han fet en granges properes a Collserola, on hi ha el focus dels contagis entre senglars, i en canvi, "no s'hagi mirat on s'ha de mirar". "El que s'està intentant garantir és mirar que es pugui continuar exportant, però a qui li han anat a mirar la roba interior ha estat a les granges, que no són origen del brot. Estan mirant on no toca mirar", ha reblat.

Des d'Unió de Pagesos també lamenten el fet que la fauna salvatge s'hagi convertit "en un problema habitual", tant pels danys als camps que provoca com ara per l'afectació de la pesta porcina africana.

"Molt preocupats"

Delàs ha reconegut que estan "molt preocupats" pels afectes que pugui tenir en un sector "sense tenir la responsabilitat". "Ens amoïna també la pressió que exerceixi l'administració sobre nosaltres que no tenim les eines per lluitar contra la PPA", ha remarcat.

Des del sindicat assenyalen que, a banda dels pagesos, també poden ser víctimes d'aquesta situació els treballadors de la indústria. "Som conscients que el nivel socioeconòmic de la gran indústria alimentària", ha remarcat Delàs, que exigeix que s'investigui l'origen i es prenguin les mesures sense haver d'afectar la ramaderia.

