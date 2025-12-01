Pino Delàs ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: "Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina"
Reconeixen que estan "preocupats" per l'afectació al sector i recorden que són "víctimes" del que ha passat
El sindicat Unió de Pagesos lamenta que la fauna salvatge sigui un problema habitual i temen per les conseqüències que la pesta porcina africana pugui tenir en el sector
Preocupació entre els pagesos pel brot de pesta porcina africana (PPA)i els efectes que pugui tenir en el sector. Ara bé, els ramaders catalans destaquen que en els darrers anys les mesures de bioseguretat han augmentat de manera destacada i, per això, confien que el virus no acabarà entrant a les granges.
Per això, el responsable d'Agricultura Ecològica a les comarques de Girona d'Unió de Pagesos, Pino Delàs, demana que no siguin els ramaders qui paguin "els plats trencats" i assenyala que "la professionalitat dels pagesos és una garantia", en aquest sentit.
Delàs, però, es queixa les inspeccions que s'han fet en granges properes a Collserola, on hi ha el focus dels contagis entre senglars, i en canvi, "no s'hagi mirat on s'ha de mirar". "El que s'està intentant garantir és mirar que es pugui continuar exportant, però a qui li han anat a mirar la roba interior ha estat a les granges, que no són origen del brot. Estan mirant on no toca mirar", ha reblat.
Des d'Unió de Pagesos també lamenten el fet que la fauna salvatge s'hagi convertit "en un problema habitual", tant pels danys als camps que provoca com ara per l'afectació de la pesta porcina africana.
"Molt preocupats"
Delàs ha reconegut que estan "molt preocupats" pels afectes que pugui tenir en un sector "sense tenir la responsabilitat". "Ens amoïna també la pressió que exerceixi l'administració sobre nosaltres que no tenim les eines per lluitar contra la PPA", ha remarcat.
Des del sindicat assenyalen que, a banda dels pagesos, també poden ser víctimes d'aquesta situació els treballadors de la indústria. "Som conscients que el nivel socioeconòmic de la gran indústria alimentària", ha remarcat Delàs, que exigeix que s'investigui l'origen i es prenguin les mesures sense haver d'afectar la ramaderia.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Marine Le Pen a l’Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- Una nena de 9 anys revela després d’una xerrada del 25-N en una escola de Palma que el seu oncle la violava