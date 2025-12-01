Serveis públics
Palau-Saverdera demana al Govern que el dispensari obri cada dia
Actualment, només hi ha visites tres dies per setmana i des de fa dues setmanes el poble no té metge
La demanda des de l’Ajuntament arriba després que un grup de veïns recollís firmes per pressionar
El darrer ple de l’Ajuntament de Palau-saverdera, celebrat la setmana passada, va aprovar, per unanimitat, una moció per demanar al centre d’atenció primària (CAP) de Roses i a l’Institut Català de la Salut (ICS) que compleixin els horaris establerts i ampliïn l’obertura del dispensari mèdic de Palau-saverdera. La moció proposa que el dispensari obri tots els dies laborables, de dilluns a divendres, amb presència continuada de personal sanitari. Això permetria millorar la qualitat del servei, evitar desplaçaments al CAP de Roses i reforçar la confiança en el sistema públic de salut.
Els grups polítics del Consistori palauenc, Alternativa x Tothom, Junts per Palau i Gent de Palau, van presentar la moció i també hi va votar a favor l’oposició municipal. La moció proposa que el dispensari obri tots els dies laborables, de dilluns a divendres, amb presència continuada de personal sanitari. Ara, l’Ajuntament palauenc traslladarà la moció al CAP de Roses, a l’ICS, al Departament de Salut de la Generalitat i al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
"En els darrers mesos, s’ha constatat que l’horari d’obertura del dispensari mèdic no sempre es compleix de manera regular, cosa que genera malestar i preocupació entre els usuaris i usuàries del servei", recorda el text de la moció.
"Fa dues setmanes que no tenim metge a Palau-saverdera, demanem restablir el servei de metge i augmentar els dies de visita a la setmana, ja que només en tenim tres", expressava, a principis d’octubre, un grup de veïns de Palau-saverdera, que va lliurar un escrit amb 68 signatures d’usuaris de la Seguretat Social com a queixa per no tenir metge durant les dues setmanes. "Sol·licitem a l’Ajuntament que solucioni aquesta manca de servei sanitari a la nostra població i poder ampliar els dies que hi ha consulta a Palau-saverdera, ja que, quan demanes hora, triguen molt a donar-te visita", assegurava Carme Montenegro, en nom dels signants.
Rescindiran el contracte a l’empresa de la llar d’infants
El darrer ple de Palau-saverdera també va acordar iniciar el procés per resoldre, per mutu acord, el contracte de concessió administrativa de la gestió i explotació de la llar d’infants municipal La Muntanyeta. Aquest contracte, adjudicat inicialment l’any 2009 i cedit el 2014 a l’empresa Orió Eduserveis SL, tenia una durada prevista de 15 anys, amb possibilitat de pròrrogues fins a 25 anys. "Després de més d’una dècada de vigència, s’ha constatat que les condicions actuals no s’ajusten a les necessitats reals del servei ni a les exigències normatives vigents per als centres d’educació infantil de titularitat municipal", afirma el consistori. L’empresa va manifestar la seva voluntat de col·laborar en el procés de nova licitació.
D’altra banda, aquest mateix ple va aprovar una proposta d’Alcaldia per a la declaració d’obra d’especial interès i bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de les obres de restauració de la coberta de la Cooperativa Agrícola de Palau-saverdera.
