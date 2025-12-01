Solidaritat
La gala benèfica ÀNIMA celebrada a l'Empordà supera els 30.000 euros per a la recerca contra la leucèmia infantil
La cinquena edició de l'esdeveniment compta amb 500 assistents i actuacions de Nacho Tarrés, Els Catarres i Pemi Fortuny
El castell de Peralada s'ha omplert aquest cap de setmana de solidaritat i música amb la celebració de la cinquena edició de la gala benèfica ÀNIMA, que té com a objectiu recaptar fons per a la recerca contra la leucèmia infantil a l'hospital de Sant Joan de Déu. L'esdeveniment, que dissabte va reunir unes 500 persones, va aconseguir recaptar 30.000 euros, una xifra que podria incrementar-se a mesura que es tanquin els imports procedents dels sortejos i la venda de productes solidaris durant la nit. Oriol Real, portaveu de l'associació Albert Sidrach, que organitza la gala, assegura que la resposta del públic és "la millor prova que festivals com aquest són necessaris, perquè la gent té ganes de participar en causes justes".
La iniciativa ÀNIMA va néixer amb la voluntat de convertir-se en "el festival benèfic més important de les comarques gironines" i en un punt de trobada anual entre l'espectacle i la recerca mèdica, segons va detallar el portaveu de l'associació.
Durant la gala, la doctora Susana Rives, responsable de la unitat de leucèmia i limfomes i cap de la unitat CAR-T de Sant Joan de Déu, va recordar els avenços en la lluita contra aquest tipus de càncer infantil, amb taxes de supervivència superiors al 85%. Tot i això, va subratllar que l'objectiu "és assolir una supervivència del 100%", un repte que només serà possible, va assegurar, "amb la recerca científica". La doctora també va insistir en la importància de garantir "la màxima qualitat de vida" per als infants durant el tractament.
Entre els assistents destacats a la gala hi havia l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, que va agrair el "gest solidari" del mig miler de participants i va recordar que "cada petit gest és com un granet de sorra, i milions de granets de sorra constitueixen una platja sencera". També va intervenir el gerent de la regió sanitària de Girona, Jaume Heredia, que va posar en relleu que cada any uns 200 infants són diagnosticats de càncer a Catalunya i va destacar que els testimonis de superació "són la millor notícia per a tots".
La gala, presentada per Maria Xinxó i Aleix Parisé, va concloure amb les actuacions musicals de Nacho Tarrés, Els Catarres, Pemi Fortuny, Àlex Pérez, Ernest Prana i Lo Pau de Ponts. També hi va participar Carla Miralda, Jordi Garreta i Esteve Roig, que van interpretar fragments de Mar i cel i El Petit Príncep, amb Andreu Roqueta al piano. L'humorista Jordi LP va aportar el toc còmic i la nit va acabar amb una festa musical a càrrec de diversos DJ.
Quatre edicions
Les quatre anteriors edicions de les gales d'ÀNIMA han recaptat gairebé 130.000 euros destinats a la recerca del sarcoma d'Ewing, un càncer minoritari. L'èxit d'aquesta cinquena consolida el projecte. "Estem convençuts que la gala benèfica seguirà essent la més rellevant de les comarques gironines, perquè la gent sempre hi és i mai no falla", va concloure Oriol Real.
