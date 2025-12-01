Successos
Enxampat en un control a Castelló d'Empúries amb set armes blanques a sobre
Sorprès per la Policia Local, rep una denúncia per infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana
Castelló d'Empúries
La Policia Local de Castelló d'Empúries va interceptar aquest diumenge un home de 40 anys, sense antecedents policials, portava set armes blanques.
Els agents el van sorprendre durant un control rutinari i, en aturar el seu vehicle, van trobar les set navalles a l’escorcoll. El conductor va ser identificat i denunciat per una infracció de la Llei de Seguretat Ciutadana, que prohibeix portar armes susceptibles de posar en risc la seguretat de les persones.
Segons la Policia, aquesta intervenció ha permès retirar les armes i prevenir possibles situacions de perill. Els agents recorden que portar armes a la via pública no només pot comportar sancions importants, sinó que també posa en risc la seguretat i la convivència ciutadana.
