Economia municipal
Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
Des de l’Ajuntament, però, alerten que no poden “abaixar la guàrdia” perquè encara deuen més d’1,5 milions d’euros i es mantenen per sobre del 100% d’endeutament
El Ministeri d’Economia i Hisenda ha acabat de revisar el pressupost de l’Ajuntament de Bàscara i, després de 10 anys, l’ha qualificat de municipi sense risc. “Tot i això, no podem abaixar la guàrdia, ja que encara devem més d’1,5 milions d’euros i estem per sobre del 100% d’endeutament, al marge de demandes que es remunten al 2012 o abans per valor de més de mig milió”, afirma el consistori.
Des de l’Ajuntament també constaten que “aquest fet avala la feina de moltes persones (regidors, personal tècnic i administratiu) en els darrers 10 anys i ens diu que estem en el bon camí”. A efectes pràctics, aquesta qualificació, afirmen, “ens afluixa una mica la soga del coll permetent-nos incrementar el sostre de despesa uns 2 punts per sobre de les previsions inicials”.
Un “municipi de risc” és aquell que, segons el Ministeri d’Hisenda, té una situació econòmica delicada perquè acumula massa deute, paga tard o no pot garantir amb normalitat els serveis bàsics. Quan un ajuntament rep la qualificació de “sense risc”, vol dir que, tot i que encara pugui arrossegar deute, la seva economia és prou estable i compleix els criteris que marca l’Estat, de manera que no necessita mesures de control especial.
