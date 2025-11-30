Obres
Milloraran la seguretat viària entre Garrigàs, Tonyà i Vilamalla
L’Ajuntament de Garrigàs va sol·licitar l’ampliació a la Diputació de Girona
Tot atenint-nos a les peticions dels veïns de Garrigàs, l’Ajuntament, fa uns mesos, va traslladar a Xarxa Viària de la Diputació de Girona la necessitat d’ampliar el ferm de la carretera GIV-6227, una via interior molt utilitzada per la població i per la qual circulen habitualment vehicles de gran tonatge. "Aquesta ampliació és clau per garantir una conducció més segura i reduir riscos", diu el consistori.
La Diputació ha respost favorablement a la petició i, actualment, treballa en la redacció d’un projecte d’ampliació integral del traçat. Tot i això, el procés és llarg i requereix diverses fases administratives i tècniques.
Per aquest motiu, mentre no es pugui executar l’actuació principal, s’han dut a terme intervencions puntuals d’ampliació en trams concrets, amb l’objectiu de minimitzar els riscos. Aquesta és ja la segona actuació en aquest sentit, i esperen que l’any vinent es pugui parlar d’una ampliació completa del traçat, que millori de manera definitiva la seguretat i la comoditat de la via.
