Salut
La Fundació Salut Empordà posa el focus en la prevenció del risc cardiovascular a l'Empordà
La jornada Maneig del risc cardiovascular a l'Empordà abordarà el dia 11 de desembre temes com les dislipèmies en infants i les noves estratègies de protecció renal
L’Hospital de Figueres acollirà el dijous 11 de desembre la 2a edició de la jornada Maneig del risc cardiovascular a l’Empordà: Cuidant el cor en terra de vents. La trobada, organitzada per la Fundació Salut Empordà i coordinada per Àlex Vila, responsable de la Unitat de Lípids, pretén posar el focus en la prevenció i l’abordatge del risc cardiovascular al territori.
La jornada es farà a la Sala d’Actes del centre hospitalari i serà en format presencial, amb un aforament limitat a 50 places. S’hi abordaran temes clau per a professionals sanitaris implicats en la salut cardiovascular de la població. Les persones interessades poden consultar el programa i inscriure’s a través dels enllaços proporcionats per l’organització.
Formació continuada
La Fundació Salut Empordà i els seus professionals tenen un important compromís amb la formació continuada, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima competència dels seus equips. Amb aquesta finalitat, l’entitat elabora un pla anual de formació que, d’una banda, es basa en les necessitats formatives detectades en les diferents àrees i serveis i, de l’altra, en les línies estratègiques de la institució. La jornada vol ser una cita imprescindible per a professionals interessats en les últimes novetats en la gestió de malalties relacionades amb el metabolisme lipídic, la salut cardiovascular i la nefrologia.
La sessió inaugural comptarà amb la participació d’Anna Palou, cap del Servei de Medicina Interna, i Àlex Vila, coordinador de la Unitat de Lípids de l’Hospital de Figueres. La programació s’iniciarà a les 15.45 hores amb la ponència Redefinint l’obesitat: més enllà del pes corporal, a càrrec de Mariona Palou.
A continuació, Alícia Cabacas abordarà la Detecció precoç de la hipercolesterolèmia familiar, posant èmfasi en una prevenció efectiva. La tarda continuarà amb temes d’actualitat pediàtrica i dietètica,: Clara Vargas i Sara López tractaran Els nens amb dislipèmia necessiten una dieta? Després es reprendrà la jornada amb un bloc dedicat a les Noves estratègies càrdio i nefroprotectores. En aquest espai, es presentaran les novetats en la protecció cardiovascular i renal amb iSGLT2, per David Azubell, i es parlarà de la finerenona com a nova eina terapèutica en la malaltia renal crònica, per Julio Díaz.
Tractament del colesterol
La jornada culminarà amb la sessió Objectiu 55: noves estratègies, que inclourà la discussió sobre iPCSK9 en la pràctica clínica real a càrrec d’Alfonso Sánchez, una anàlisi sobre si l’inclisiran representa una revolució en el tractament del colesterol amb Santi Cudini, i una reflexió sobre l’àcid bempedoic, especialment per a pacients intolerants a les estatines amb Joan Camañes com a ponent.
Finalment, Àlex Vila clourà la jornada amb un resum de conclusions, oferint una visió global dels temes tractats i les perspectives futures. El doctor Àlex Vila (1976) és el nou director assistencial de la Fundació Salut Empordà (FSE), prenent el relleu de la metgessa Mireia Bosch, que va deixar el càrrec a finals del mes de febrer.
Vila compta amb una llarga trajectòria a l’entitat, atès que des de l’any 2008 treballa a la Fundació Salut Empordà, on ha desenvolupat diferents tasques i ha ocupat diversos càrrecs. El 2015, va passar a ser cap d’aquest servei, càrrec que va ampliar el 2022 en assumir també la Coordinació d’Atenció Mèdica de l’Hospital.
