Successos
Xoca contra un senglar i queda atrapat a dins del seu cotxe a Biure
El conductor ha resultat ferit lleu
Un home ha resultat ferit lleu després de xocar contra un porc senglar a Biure, a la carretera N-II en direcció Figueres. L'avís s'ha rebut a les 23.28 d'aquest divendres.
El conductor del vehicle, i únic ocupant, ha quedat atrapat a dins del vehicle i dues dotacions dels bombers han treballat per excarcerar-lo i per retirar el senglar.
