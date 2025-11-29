Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Educació

Biure d'Empordà cedeix a Educació una parcel·la per a construir una escola d'infantil i primària

L'Ajuntament també ha rebut 15.000 euros de la Diputació de Girona per adaptar l'antic habitatge del mestre

El poble de Biure d'Empordà.

El poble de Biure d'Empordà. / CC0

Redacció

Redacció

Biure d'Empordà

L’Ajuntament de Biure d'Empordà ha posat a disposició del Departament d’Educació una parcel·la de 1.156,43 m² per a la construcció i posada en funcionament d’una escola de dues unitats d’educació infantil i primària.

Mentrestant, el consistori ha rebut una subvenció de 15.000 euros de la Diputació de Girona per a l’adaptació de l’antic habitatge del mestre que acull, aquest curs, el menjador del col·legi públic Manuel de Pedrolo de Biure, que està situada al carrer Nou, número 3. Fins ara, el menjador estava ubicat a l’antic ajuntament.

L’escola de Biure se circumscriu a la Zona Escolar Rural (ZER) Les Salines, juntament amb les escoles de Boadella d’Empordà i Maçanet de Cabrenys.

