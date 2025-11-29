Entrevista | Maria Solés Directora de Ksameu de la Fundació Sant Vicençe Paül
Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
L'Ajuntament de Figueres finança parcialment el projecte Ksameu, però el centre vol negociar un concert plurianual amb l'administració local
Actualment, ofereix atenció especial als joves que tenen greus dificultats d'aprenentatge i el curs passat va oferir ajuda a un total de 134 adolescents
La Fundació Sant Vicenç de Paül a Figueres s’enfronta a un repte creixent en l’atenció a infants i adolescents. Enguany, amb dos projectes clau: Atrapasomnis per a primària i Ksameu per a secundària, la demanda ha augmentat, però "els recursos no són suficients" explica Maria Solés, directora del centre. Mentre que el curs passat es van atendre 134 adolescents, aquest any s’ha hagut de reduir el nombre de places per adaptar-se a les necessitats d’un grup amb dificultats d’aprenentatge. La desigualtat educativa que afecta la ciutat fa que sigui imprescindible obrir més centres. A més, la recent obertura d’un espai de criança per a famílies amb infants de 0 a 3 anys marca un pas important per enfortir els vincles i el suport comunitari.
La fundació atén infants i adolescents. Enguany s’atenen més casos?
La Fundació té dos projectes troncals. Un per a primària, que es diu Atrapasomnis, amb 110 infants i joves de primària i un altre per a secundària, Ksameu. El curs passat hi vam atendre 134 adolescents i aquest any són 120, perquè hem fet un canvi amb un grup de joves amb moltes dificultats d’aprenentatge i hem deixat d’oferir deu places. Tenim nois i noies de primer o segon d’ESO amb nivell de segon de primària. Amb acords amb els instituts, oferim aules d’aprenentatge reduïdes (5-6 alumnes), per a una vintena en total, per ensenyar-los català i matemàtiques el que no van poder aprendre, cosa que ha significat reduir el nombre de places dels joves. La situació de desigualtat educativa que afecta la ciutat de Figueres i l’Alt Empordà fa que sigui necessari tenir més centres oberts.
Una altra novetat implica el suport a les famílies.
Fa només unes setmanes que funciona i ja veiem l’impacte positiu. És el primer espai de criança que s’obre a tot l’Estat dins el nou projecte impulsat per la Fundació “la Caixa” i el projecte Pro Infància. Està pensat per a famílies amb infants de 0 a 3 anys, i les seves mares i pares. Fem grups per franges d’edat i venen un matí a la setmana a compartir, aprendre i crear hàbits. Ens ajuda a arribar a més famílies des de l’arrel. És un espai per compartir, crear vincles i aprendre junts.
Quina part finança l’Ajuntament del projecte Ksameu?
L’Ajuntament ens finança una petita part del projecte, però hauríem de rebre més finançament per la seva part. Cada any atenen més de 300 infants i joves, dels quals aproximadament 130 són adolescents. Tot i que l’Ajuntament de Figueres té identificats més de 100 menors en seguiment per part de Serveis Socials, només uns 60 estan formalment derivats al Ksameu. Aquesta derivació està lligada al finançament, i probablement hauríem de rebre el doble de recursos. el finançament actual no cobreix la demanda, deixant desenes de casos sense suport econòmic. Estem atenent molts més joves perquè no els podem deixar fora. La Fundació l’any passat es va acreditar davant de la Generalitat com a entitat per poder prestar aquest servei. Tenim totes les possibilitats de poder fer un concert plurianual amb l’Ajuntament de Figueres perquè la ciutat hauria de tenir més centres oberts i nosaltres som els únics que oferim aquest servei.
Les vostres activitats van molt més enllà?
Sí, per exemple fem que el treball amb famílies sigui clau: 24 tallers familiars l’any, espais de creixement, tallers d’igualtat, salut bucodental i educació emocional. També és molt important la campanya odontològica impulsada pel centre i amb la qual es va derivar 248 persones al CAP per revisar la boca i vam arreglar 83 boques amb finançament que tenim nosaltres.
Què destaqueu com a valors importants del centre?
Tenim la sort de comptar amb un edifici pensat per atendre totes les necessitats del servei. És un luxe i l’altre gran actiu és el voluntariat: cada setmana, 42 persones ens regalen temps i compromís.
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat
- Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat