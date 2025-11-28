Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Un foc crema un camp a Darnius i obliga a intervenir set dotacions dels Bombers amb un helicòpter

Veïns del municipi col·laboren aportant aigua per ajudar a controlar l'incendi declarat aquest divendres al matí als boscos propers al camí de Sant Esteve del Llop

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Darnius

Un incendi de vegetació s’ha declarat aquest divendres al matí a Darnius, als boscos de Mas Portell, prop del camí que condueix a Sant Esteve del Llop.

Els Bombers han rebut l'avís del foc cap a un quart de deu del matí i hi han desplaçat set dotacions, entre elles un helicòpter bombarder que treballen per controlar el foc, que crema un camp a baixa intensitat. Alguns veïns de la zona han col·laborat aportant aigua amb remolcs per ajudar a contenir les flames.

Els equips continuen vigilant la zona per evitar que l’incendi s’estengui.

