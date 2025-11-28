Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Habitatge

La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà

La finca on va viure i morir la ballarina noucentista va ser construïda el 1877 i compta amb una parcel·la de més de 95.000 m² amb zones de bosc i ribera

Tot i estar abandonada des de fa dècades, conserva elements arquitectònics singulars que podrien restaurar-se i acollir "projectes de desenvolupament turístic o residencial sostenible"

La casa imponent amb zones de bosc i ribera

La casa imponent amb zones de bosc i ribera / Humberto Vila

Sònia Fuentes

Garrigàs

La casa situada a Arenys d’Empordà, al terme de Garrigàs, on va viure i morir la ballarina del segle passat Àurea de Sarrà, musa de la dansa catalana i figura que va captivar Europa, ha sortit a la venda.

L’anunci, publicat per l’agència Gubert and Sons, fixa el preu en 850.000 euros. Es tracta d’una finca rústica de 487 m² construïts, amb possibilitat d'ampliació fins a 150 m² addicionals, envoltada per una extensa parcel·la de més de 95.000 m².

Musa del Noucentisme

Àurea de Sarrà (Barcelona, 1889 – Arenys d’Empordà, 1974) va ser una figura destacada de la dansa catalana del Noucentisme. Admirada a Grècia i aplaudida a Egipte, va deixar empremta amb un estil que combinava elegància clàssica i modernitat.

El 1930, després de la mort de la seva germana Emília, l’Àurea de Sarrà es va instal·lar definitivament a la finca familiar d’Arenys d’Empordà, al costat del castell, on va viure retirada de l’escena. S'havia establert amb el marit, José Francés a la propietat que havia estat sempre el seu refugi i on va morir als 85 anys, es creu, sola i arruïnada. Va ser enterrada al mateix poble, molt a prop de la casa, en una tomba senzilla on només hi figura una inscripció plena de sentit: “Domus Aurea, la casa d’Àurea”.

A la porta d'acces apareix la data de construcció i el nom d'Alberto francés

A la porta d'acces apareix la data de construcció i el nom d'Alberto francés / Humberto Vila

Prop del Castell d'Arenys d'Empordà

Coneguda com la Casa Francés, l’edifici és un testimoni silenciós d’un passat artístic, convuls i avui gairebé oblidat. Va pertànyer a Alberto Francés, el nom del qual està gravat a la porta, amb la data de construcció (1877). Consta de planta baixa i dos pisos, a més d'una torratxa central, cobertes ambdues amb teulades a quatre aigües. Al voltant de la casa hi ha un jardí amb un petit estany, tot plegat molt deixat i abandonat.

La propietat no només està vinculada a la ballarina Àurea de Sarrà, sinó també al farmacèutic José Sarrà Català, un malgratenc que havia fet fortuna fent les Amèriques i va invertir part dels diners a comprar la finca a Arenys d'Empordà. Va ser ell qui va fer construir la imponent torre el 1876. Malauradament, no en va arribar a gaudir, ja que va morir aquell mateix any. Aquesta torre, avui en ruïnes i amagada entre la vegetació, és un dels elements arquitectònics que testimonien el passat esplendorós d’aquesta finca empordanesa.

L'estat d'abandonament que presentava la casa fa uns anys

L'estat d'abandonament que presentava la casa fa uns anys / Humberto Vila

Des de fa més de trenta anys, la casa, també coneguda com la Torre Sarrà, ha estat abandonada. Algunes persones recorden haver-hi entrat abans que l’accés fos impracticable i haver-la fotografiat. Avui, totalment coberta de vegetació, presenta un estat evident de degradació, amb restes de vandalisme i signes de deixadesa que s'hi han perpetuat al llarg de més de tres dècades. Tot i això, la finca manté intactes alguns elements arquitectònics singulars que recorden l’esplendor d’altres temps i que podrien ser restaurats per retornar-li la seva esplendor.

Una casa plena d'esplendor oculta entre la vegetació

Una casa plena d'esplendor oculta entre la vegetació / Humberto Vila

La casa va ser notícia anys enrere quan va ser objecte d'una investigació per part de la Societat de Fenòmens Paranormals de Girona després de tenir constància que alguns testimonis relataven que s'hi sentien sons estranys, planys, i altres havien assegurat haver vist una figura fantasmal d'una dona a la planta superior de l'habitatge.

Turisme o residència sostenible

Segons l’anunci publicat per l’agència, la finca compta amb un cobert-garatge de 120 m², dividit en dues estances d’uns 40–50 m². L’edifici principal està envoltat per un ampli jardí privat, dins d’una parcel·la de 14 hectàrees classificades com a sòl agrícola rústic, amb zones de bosc i ribera. Aquesta qualificació permetria, segons es detalla, la instal·lació de cases de fusta desmuntables, obrint la porta a projectes de desenvolupament turístic o residencial sostenible.

Tot i la degradació de la finca, es conserven elements de gran valor arquitectònic

Tot i la degradació de la finca, es conserven elements de gran valor arquitectònic / Humberto Vila

La propietat, a més, no va quedar al marge dels fets històrics. Durant la retirada de les tropes republicanes, la brigada Líster va provocar destrosses importants a l’edifici.

