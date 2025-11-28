Medi ambient
Detecten un niu de vespa asiàtica a Mas Pau d'Avinyonet de Puigventós
Unió de Pagesos reclama al Govern català que apliqui les mesures a què s’ha compromès per combatre l’expansió
La Rambla de Santa Eugènia de Mas Pau, a Avinyonet de Puigventós, compta amb un niu de vespa asiàtica, el qual s’ha neutralitzat, però el niu no s’ha destruït. "Això vol dir que no hi ha vespes, però l’estructura del niu segueix allà", ha alertat l’Ajuntament d’Avinyonet, afegint que, durant l’hivern, s’anirà esqueixant i desapareixerà. Amb l’arribada de la tardor, aquestes colònies han entrat en la seva fase final del cicle anual. A l’octubre, l’activitat dels vespers disminueix i, al novembre, les colònies desapareixen: els mascles i les obreres moren i les noves reines abandonen el niu i inicien el seu període d’hibernació fins a la primavera següent.
És també durant aquesta època de l’any quan és més fàcil detectar-ne els nius, ja que els arbres de fulla caduca s’esclareixen i deixen visibles els vespers que havien restat desapercebuts. De totes maneres, els nius visibles a finals de tardor, molt probablement, ja no són perillosos, atès que es troben inactius i buits.
Exigència d'Unió de Pagesos
Paral·lelament, el sindicat agrari Unió de Pagesos (UP) valora positivament el compromís adquirit pel Govern de la Generalitat en la lluita contra la vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) i alerta que seguirà de prop el desplegament de les mesures anunciades per l’Executiu. En aquest sentit, el sindicat avisa que posarà èmfasi en assegurar que s’apliquin els recursos proposats per l’Administració i que ho facin amb un calendari ajustat a la realitat i amb uns resultats òptims.
El sindicat va participar, la setmana passada, en una reunió conjunta amb representants, tant del sector apícola com dels departaments d’Agricultura i de Territori i del cos d’Agents Rurals, per tal de debatre mesures de control contra aquesta espècie invasora. Durant la reunió, l’Executiu presidit per Salvador Illa es va comprometre a activar un pla de xoc en vistes a l’any que ve amb diverses accions de control, com ara la instal·lació de trampes en vistes a la propera primavera i donar formació específica als apicultors per tal que puguin aplicar mesures de control de manera correcta.
Unió de Pagesos recorda que l’existència i expansió de la vespa asiàtica a casa nostra té un greu impacte negatiu sobre el sector apícola català, ja que els exemplars adults s’alimenten principalment d’abelles de la mel i, alhora, es tracta d’una espècie altament agressiva amb altres pol·linitzadors.
"Exigim al Govern de la Generalitat que compleixi el seu compromís en la lluita contra la vespa asiàtica", ha manifestat el sindicat, en els darrers dies, a través de les xarxes socials.
