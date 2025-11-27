Successos
Sorprenen uns lladres a Garrigàs mentre intentaven tallar el remolc d'un camió amb una radial
Els Mossos en detenen un i li troben una motxilla amb material per cometre robatoris de tipus "teloners" en vehicles pesants
Els Mossos d'Esquadra van sorprendre dos lladres a Garrigàs mentre intentaven tallar el remolc d’un camió amb una radial. En van aconseguir interceptar un i el van arrestar. Es tracta d'un home de 25 anys, amb antecedents policials, que va quedar acusat de ser presumpte autor d'un delicte de robatori amb força i atemptat contra els agents de l’autoritat.
Els fets van tenir lloc cap a les nou del vespre del diumenge 23 de novembre a l’àrea de servei de Garrigàs, al punt quilomètric 35 de l’AP-7 en sentit sud. Agents de paisà que feien vigilàncies discretes a la zona van detectar dos homes encaputxats i vestits de fosc que estaven tallant els remolcs de diversos camions amb una radial per comprovar-ne la càrrega, un modus operandi habitual en els anomenats teloners.
Segons la policia, un dels sospitosos estava intentant tallar una barra metàl·lica d’un dels vehicles pesants quan va ser sorprès pels agents. En veure la presència policial, els dos homes van fugir corrents.
Motxilla amb material per cometre robatoris
Els Mossos van aconseguir interceptar-ne un, que duia una motxilla amb material preparat per cometre robatoris: una màquina radial, discos per tallar metall, eines per canviar-los, guants antitall, un passamuntanyes, una gorra, un buff negre i un cúter.
El detingut va oferir resistència als agents en el moment de la detenció i va quedar arrestat pels delictes de robatori amb força i atemptat contra els agents de l’autoritat.
