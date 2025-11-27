Salut
La Guia per a Supervivents d’un Suïcidi de l'Alt Empordà s'enfoca al món rural per abordar el dol en silenci i amb pocs recursos
Es tracta d'una eina pionera, creada per Jordi Costa, després de la pèrdua del seu pare: "És una abraçada escrita per les persones que es queden"
Inclou informació sobre tràmits urgents, autocura emocional i recursos disponibles i es preveu nous materials com una guia per a menors
El Cercle Sport de Figueres va acollir ahir dia 26, la presentació de la Guia per a Supervivents d’un Suïcidi, una eina pionera a l’Alt Empordà adreçada a les persones que han perdut un ésser estimat per Suïcidi i es troben desorientades en els primers dies i setmanes després de la mort.
La guia neix de l’experiència personal del seu impulsor, Jordi Costa, supervivent del suïcidi del seu pare, i del treball col·lectiu que, durant més de tres anys, ha dut a terme TDS: recollint testimonis de famílies, aprenent d’altres associacions de supervivents i teixint aliances amb professionals de la salut, dels serveis socials i del món local.
L'objectiu: arribar al món rural
“Aquesta guia és una abraçada escrita per a qui es queda”, va remarcar Jordi Costa durant la presentació. “No és un manual tècnic, sinó una eina per llegir a poc a poc, en calma, quan tot trontolla i sembla que el món s’ensorra. Volem que cada família sàpiga que no és culpable, que no està sola i que mereix que la cuidin”.
“No és un manual tècnic, sinó una eina per llegir a poc a poc, en calma, quan tot trontolla i sembla que el món s’ensorra"
La Guia per a Supervivents d’un Suïcidi forma part del Pla de Postvenció Comunitària i Rural de l’Alt Empordà, una prova pilot que es desplegarà els propers anys amb el suport del Consell Comarcal. L’objectiu és arribar especialment als pobles petits i al món rural, on sovint el dol per Suïcidi es viu en silenci i amb pocs recursos d’atenció especialitzada.
La nova guia per a supervivents d’un suïcidi ofereix informació pràctica per afrontar les primeres hores després de la pèrdua: tràmits urgents, autocura emocional, suport comunitari, orientacions per parlar amb menors i recursos disponibles. Està editada en català i castellà i es distribuirà a equipaments i serveis de proximitat de l’Alt Empordà. També inclou un full específic per a professionals, amb pautes sobre com lliurar-la amb empatia i respecte.
Guia per a menors
Durant la presentació es va anunciar que el projecte inclourà nous materials complementaris, com una guia per a la fase 2 del dol traumàtic i la postvenció continuada, una guia de tràmits per fer front al que es defineix com a “suïcidi burocràtic” i una guia específica per abordar situacions amb menors, basada en el model d’informació, desig i atenció de la doctora Mònica Cunill.
“La Postvenció també és prevenció”, va subratllar Costa. “Tenim evidència internacional que cuidar bé les persones que han perdut algú per Suïcidi redueix el risc de noves morts. El nostre somni és que el que estem construint a l’Alt Empordà es pugui replicar a altres comarques i connectar amb les estratègies europees de prevenció i Postvenció”.
TDS va agrair el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, dels ajuntaments implicats –amb una menció especial a Figueres i Avinyonet–, dels professionals que han col·laborat en el projecte i, sobretot, de les famílies supervivents “que han transformat el dolor en força i el silenci en compromís”
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat